Villanúa se consolida como destino de eventos deportivos pioneros y de gran aceptación popular: mañana la subida a la fuente del Paco

El alcalde de Villanúa Luis Terrén compartió detalles en Cope sobre la evolución y consolidación del calendario deportivo del municipio, resaltando el éxito de eventos tradicionales y la incorporación de propuestas innovadoras que colocan a la localidad en el mapa de los destinos deportivos en España, con un total de 10 pruebas ya a lo largo del año.

Desde la emblemática subida a la Fuente del Paco, que cumple ya varios años de historia y que ha visto crecer su participación hasta alcanzar picos de 500 inscritos, Villanúa demuestra su compromiso con el deporte popular. La carrera, de 13 kilómetros, combina tramos de asfalto, senderos sombríos y descensos por pista, haciéndola accesible y atractiva tanto para corredores experimentados como para aficionados y familias que disfrutan del entorno natural y del ambiente festivo.

Cartel de la carrera

El alcalde destacó que este evento no solo es un reto deportivo, sino también una celebración que invita a todo tipo de participantes, promoviendo un espíritu inclusivo y comunitario. La organización, con una sólida red de voluntarios y una capacidad logística demostrada a lo largo de los años, garantiza que cada edición sea un éxito rotundo, con una presencia que se multiplica en última hora.

Pero Villanúa no se detiene en las carreras convencionales. La localidad apuesta por eventos pioneros que rompen con lo tradicional, como el próximo Villanúa Bike Festival, programado para mediados de septiembre. Este festival de bicicleta, que busca convertirse en una referencia en el calendario nacional, combinará competición y ocio durante un fin de semana, con la intención de que los participantes y visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa, en un entorno natural privilegiado.

Terrén explicó que el secreto del éxito radica en la pasión por hacer cosas diferentes, en una capacidad organizativa demostrada y en la fuerte colaboración de voluntarios. Además, resaltó que Villanúa ha apostado en el pasado por eventos de alto nivel en deportes como el enduro y las carreras de montaña, consolidando así su reputación como un municipio innovador en el ámbito deportivo.

Imagen de la carrera

Con una decena de eventos deportivos al año, Villanúa mantiene un calendario activo que atrae a visitantes durante todo el año, extendiendo la temporada turística más allá del verano y beneficiando a los negocios locales. El alcalde también valoró positivamente cómo la buena gestión y la variedad de propuestas contribuyen a un verano intenso y exitoso para el municipio.

Finalmente, el alcalde envió sus mejores deseos para la subida a la Fuente del Paco, evento que se llevará a cabo mañana, y reiteró el compromiso del municipio con el deporte, la innovación y el turismo sostenible. Villanúa sigue así consolidándose como un referente en la organización de eventos deportivos originales y de gran aceptación popular.