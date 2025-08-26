Trail Valle de Tena 2025: diez años de emoción en el corazón del Pirineo

El próximo Trail Valle de Tena promete ser inolvidable. Del 27 al 31 de agosto de 2025, Panticosa (Huesca) acogerá la décima edición de la cita más esperada del trail running en el Pirineo aragonés. Una década de historia se celebrará con un programa en el que se unen los grandes retos deportivos con un ambiente festivo y familiar.

Récord de participación en el Trail Valle de Tena

Este aniversario no solo será especial por la simbólica cifra de diez años, sino también por el entusiasmo de la comunidad de corredores. Una vez más, la prueba ha pulverizado su récord de participación con 1.867 deportistas inscritos en alguna de las seis distancias disponibles. La cifra alcanza los 2.067 participantes al sumar a los niños que correrán la Mini Trail by Coolpack, lo que convierte a este evento en una de las carreras de montaña más multitudinarias de Aragón.

A Panticosa llegarán corredores de todas las provincias españolas, con destacada presencia de Zaragoza, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, Madrid, Valencia, Álava, Vizcaya y Barcelona, pero también habrá un importante componente internacional gracias a atletas procedentes de Alemania, Francia, Italia, México, Suecia, Argentina, Austria, Andorra y Estados Unidos.

Novedades 2025: el trail más joven que nunca

El Trail Valle de Tena 2025 pone el foco en los jóvenes corredores con pruebas diseñadas para ellos. Este año se estrena la 0,5K, un recorrido de 5,5 km y 273 m+ creado para chicos y chicas de 13 y 14 años, que forma parte de la Copa de Carreras de Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo.

Junto a ella, la 1K (11 km y 620 m+) ofrecerá la categoría Promesas para jóvenes de entre 15 y 17 años, además de premios y la beca Trail Team Chiruca Experience, valorada en 1.500 euros. La 2K (20 km y 1.230 m+), integrada en la Copa de Aragón de Carreras por Montaña y en el Circuito del Alto Gállego, será una de las pruebas con mayor nivel competitivo y arrancará el domingo a primera hora.

Los grandes retos deportivos del Valle de Tena

Las distancias más duras se celebrarán el sábado. La 8K (80 km y 6.820 m+), uno de los ultratrails más exigentes de España, tendrá salida a las cinco de la mañana e incluirá la modalidad de 8K Relevos, donde tres corredores se reparten el recorrido.

Ese mismo día se disputará la mítica 4K (42,5 km y 3.500 m+), considerada por muchos como el maratón de montaña más bonito de España, con salida en los históricos Baños de Panticosa.

Un programa con actividades para todos los públicos

El Trail Valle de Tena no se limita únicamente a la competición. A lo largo de cinco días, Panticosa y las localidades del valle ofrecerán un variado calendario de actividades. El miércoles 27 de agosto se emitirá en directo La Previa desde la plaza del pueblo, seguido de la presentación del libro The Mountain Family, un homenaje a Antxon Burcio en el Centro Cultural La Fajuala.

El jueves se celebrará la conferencia de Juan Dual, el aventurero que inspira al mundo recorriendo miles de kilómetros sin colon, recto ni estómago. El viernes habrá un paseo interpretado entre Panticosa y El Pueyo en colaboración con la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, mientras los más pequeños participarán en la actividad medioambiental “El monstruo de las 3Rs”.

El ambiente festivo continuará el sábado con una nueva excursión guiada entre Sallent de Gállego y La Sarra, que culminará con una longanizada popular en la localidad tensina, mientras la competición vive su día más intenso. La clausura del domingo rendirá homenaje a los voluntarios que durante diez años han hecho posible el evento y finalizará con una lifara popular con migas, uno de los momentos más esperados por corredores y acompañantes.

Un aniversario que convierte a Panticosa en la capital del trail

El Trail Valle de Tena 2025 celebra su primera década confirmándose como mucho más que una carrera de montaña. Es un encuentro que une deporte, naturaleza, cultura y convivencia, convirtiendo al Pirineo aragonés en un destino de referencia para los amantes del trail running. Durante cinco días, Panticosa volverá a transformarse en la capital del trail, atrayendo a corredores de todo el mundo que disfrutarán de uno de los paisajes más espectaculares de la península.