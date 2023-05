Cambiar Sabiñánigo considera que el PSOE no genera confianza y no descarta ninguna opción de gobierno

Cambiar Sabiñáigo tiene en su poder la llave para decidir quién gobierna en la capital serrablesa. El Partido Popular ha sido la lista más votada y ha obtenido 6 concejales, el PSOE 5 y Cambiar Sabiñánigo ha subido a 2. El PAR desaparece del mapa político en el consistorio. VOX y CHA tampoco han obtenido ningún concejal.

En este escenario, ni el PP ni el PSOE tienen mayoría suficiente para gobernar. Los votos de VOX le han quitado la mayoría a los populares. Por tanto, Cambiar Sabiñánigo decantará la balanza a favor de uno de los dos.

El cabeza de lista de Cambiar Sabiñánigo, Javier Sadornil, ha explicado en COPE que "salir reforzados teniendo en cuenta los resultados en el entorno municipal y en el ámbito autonómico es para valorarlo de forma muy positiva".

En cuanto a los posibles pactos, Sadornil reconoce que "en apariencia e ideológicamente hablando estamos más cerca del PSOE. Sin embargo, la experiencia de estos 8 años en algunos aspectos ha sido muy frustrante y no se ha generado la confianza que hemos ido demandando. No se ha haecho y ahora la asamblea no lo tiene tan claro como algunos pueden pensar".

Para Cambiar Sabiñánigo hay dos pilares fundamentales: el programa y la confianza. Precisamente la confianza es en lo que ha hecho hincapié porque "por mucho que pactes un programa, si no hay confianza en que esas personas van a cumplir con su palabra, eso no facilita que haya ningún acuerdo".

Sadornil subraya que "ahora tenemos que sopesar de qué manera podemos contribuir con nuestro programa para que salga adelante con unos o con otros y vamos a esuchar los que PP y PSOE nos planteen para decidir cuál es la mejor opción para Sabiñánigo y sus vecinos. Ninguna opción está descartada".

Cambiar Sabiñánigo podría pactar con el PSOE, con el PP o abstenerse y facilitar que la lista más votada gobierne en minoría.