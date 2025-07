Sabiñánigo se prepara para sus Fiestas de Santiago del 23 al 27 de Julio

Sabiñánigo celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol del 23 al 27 de julio. Cinco días de intensa actividad que transforman la localidad, ofreciendo una experiencia inolvidable para todos, con un programa que fusiona tradición, música, deporte y diversión para todas las edades.

Arranca la Fiesta: Cohete, Vaquillas y Ritmo Sin Parar

La jornada inaugural, el 23 de julio, promete un inicio espectacular. Las peñas de Sabiñánigo serán las protagonistas del desfile inaugural desde la plaza Azpe hasta la plaza España, culminando con el tradicional disparo del cohete anunciador y el emotivo descuelgue de la pañoleta al Quebrantahuesos. La tarde se llenará de alegría con el popular baño de espuma, una variada oferta de foodtrucks y música en vivo. La noche se extenderá hasta la madrugada con las actuaciones de Años Vintage en la plaza de España, la verbena de la orquesta Swing Latino y el ambiente inmejorable del recinto interpeñas con Bad Boyz y la macrodiscomóvil.

El jueves 24 de julio no baja el ritmo. Las vaquillas marcan la pauta matutina, seguidas de la entrañable entrega de pañoletas "Mi primer Santiago" y la magia del mago Civi Civiac. Por la noche, el concierto de La Rocktelera (tributo al pop español e inglés) animará a todos, mientras que la orquesta Séptima Avenida hará bailar en las piscinas del parque, antes de dar paso al emblemático Baile del Farolillo y la discomóvil con Arkaitz & Le Villain. ¡Una recena sorpresa a las 5:00 am repondrá energías!

Un Fin de Semana de Convivencia y Celebración

El viernes 25 de julio, tras una intensa madrugada, la divertida III Carrera del Plátano a las 8:00 horas dará el pistoletazo de salida al día. La cultura y la tradición aragonesa estarán muy presentes con los cabezudos, espectáculos infantiles, la emocionante representación del dance de Sabiñánigo y la actuación del Grupo Folclórico Santiago. La noche vibrará con el concierto de Puro Relajo, grupo de música mexicana y latina, y la orquesta Ingenio en la verbena de las piscinas municipales.

El sábado 26 de julio ofrece una jornada diversa: tras las vaquillas, el Trofeo Intercomarcal de Pesca, actividades acuáticas, hinchables y un merecido homenaje a los mayores. La tarde estará animada por cabezudos y charangas. Destacan el XII Encuentro de Dances con grupos invitados, la tradicional ronda de jotas con el Grupo Folclórico Santiago y la energía de The Power of the 80s. La noche se cerrará con el concierto de la Banda de Música Chicotén y la orquesta Twister.

El domingo 27 de julio, último día de fiesta, comenzará con almuerzos taurinos y el desfile de las peñas. El broche de oro lo pondrá el concierto de la Ronda de Boltaña a las 20:00 horas en la plaza de España.

Un Despedida Emotiva y el Alma de Sabiñánigo

El final de las Fiestas de Santiago 2025 estará marcado por el tradicional brindis en la plaza de la Constitución, seguido de un espectacular castillo de fuegos artificiales y la quema de la traca. El emotivo descuelgue de los pañuelos de las peñas al Quebrantahuesos simbolizará el fin de unas jornadas inolvidables de convivencia y alegría en Sabiñánigo.

La alcaldesa, Berta Fernández, resume el espíritu de estos días: “Las fiestas nos convierten en una ciudad distinta, vibrante, compartida”. Un sentir compartido por el Consejo Sectorial de Fiestas, las peñas (La Murga, La Sala y Edelweiss) y las asociaciones de vecinos, que invitan a vivir estas fiestas con respeto, alegría y orgullo de las raíces de Sabiñánigo.

puntos violeta y pulseras centinela

La instalación de Puntos Violeta sirven como punto de información y como lugar al que acudir en caso de agresión o acoso. En estos Puntos Violeta se encontrarán dos personas con experiencia y con la formación necesaria que resolverán dudas, darán información, aclararán procedimientos y acompañarán a las personas que lo necesiten.

Y como novedad, el día 23, para el inicio de Fiestas, habrá 180 unidades de pulseras centinela que se repartirán en el Punto Violeta de la Plaza España. “Las pulseras centinela son un dispositivo pensado tanto para prevenir como para visibilizar una problemática social y mundial, que afecta especialmente a mujeres y personas vulnerables en entornos de ocio. Es una herramienta innovadora y disuasoria que permite detectar sustancias químicas en bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) mediante dos test reactivos integrados”, explica la alcaldesa Berta Fernández.

“A esto sumaremos la colocación de las lonas que promueven Cero agresiones, continuando la iniciativa de los años anteriores. Se colocarán en lugares visibles, tanto en las fiestas de Sabiñánigo como en los pueblos del municipio”, comenta la concejala de Igualdad Elena Buil.

Los Puntos Violeta ya han estado disponibles durante tres horas en la verbena de la Peña la Murga el 14 de junio y de la Peña Edelweiss el pasado 5 de julio. En la verbena del barrio Santiago no se pudo colocar al suspenderse por la lluvia. Además, también se colocarán en el pregón de las Fiestas del Pilar el próximo 10 de octubre.

“Los Puntos Violeta pretenden implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Son espacios en los que además de información se ofrece atención, apoyo y seguridad. Si sufres una agresión acude a un punto violeta para recibir ayuda”, argumenta la concejala de Igualdad.