Nuria Pargada se defiende y aclara la relación con el PP de Biescas

La alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, ha explicado en COPE cuál ha sido la relación con el Partido Popular de la localidad y en qué aspectos han residido las principales discrepancias. Para la alcaldesa, la relación "no era tan mala puesto que hemos trabajado de forma conjunta para sacar adelante los presupuestos pero sí es cierto que tenemos visiones distintas en cuanto al modelo de municipio".Nuria Pargada dice que tanto las dimisiones como las acusaciones del PP argumentando sentirse "menospreciados" las ha recibido "con sorpresa".

Las principales discrepancias han estado relacionadas con el modelo de municipio "porque la concejal del PP, Maite Cotí, no quería trabajar en nada relacionado con el turismo y eso llevaba consigo una reducción importante de eventos como, por ejemplo, la feria". Pero no solo eso, Maite tampoco quería sacar adelante proyectos también importantes como la creación de un puente para evitar tráfico o la ejecución de obras para que la localidad cuente con un instituto. No quiere hacer nada".

En este sentido, Pargada considera que, "si estas exigencias son las que ha planteado para apoyar al PSOE en la moción de censura, está claro que Biescas va a retroceder". Admite que no sabe las conversaciones privadas que han mantenido "pero me soprendería mucho que siguieran las cosas como están siendo que Maite tiene claro lo que no quiere hacer". Para Nuria Pargada, el que piense que Biescas no vive den turismo, "está muy equivocado".

Para finalizar, la alcaldesa ha manifestado estar "muy satisfecha con el trabajo que ha realizado hasta ahora" y recuerda que no se va a casa. "Desde la oposición seguiré trabajando por Biescas y para los vecinos de la localidad".

Esucha la entrevista en COPE