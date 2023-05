El PSOE de Sabiñánigo presenta una candidatura "renovada, ilusionante y con experiencia"

El PSOE de Sabiñánigo ha presentado a las 16 personas que forman parte de la candidatura del partido a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, encabezada por la actual Alcaldesa, Berta Fernández Pueyo.

Berta Fernández, Jesús Lacasta, Isabel Mañero, Carlos Allué, Elena Buil, Marisa Morillo, Jorge Frías, Libertá Rodés, Rubén Lafragüeta, Jesús Asín, Reyes Martín, Rafael Pardo, Sandra Castrillo, Rubén Villacampa, María Victoria Broto y Eloy Torre componen la candidatura del PSOE a las elecciones municipales al Ayuntamiento de Sabiñánigo. "16 personas comprometidas, honestas, muy válidas; trabajadores y trabajadoras, padres y madres, miembros de colectivos sociales o empresariales que queremos a Sabiñánigo, que creemos en sus posibilidades, y por ello vamos a emprender este viaje cargado de ilusión, trabajo, dedicación y proyectos para que nuestro municipio progrese y cuente con los mejores servicios públicos, además de ser un municipio accesible, solidario, inclusivo y amable", como ha señalado Berta Fernández Pueyo.

En cuanto a su reelección como cabeza de lista del PSOE de Sabiñánigo, la alcaldesa ha señalado que “sólo puedo sentirme agradecida por el respaldo recibido por parte de mi partido, por las personas que han trabajado a mi lado en esta legislatura, por las que hoy me acompañan y que ya me ofrecen todo su apoyo, y por el respeto, compresión y cariño que he recibido de los ciudadanos de Sabiñánigo, tanto en los momento más duros, que han sido muchos, con en los más alegres”. “Este agradecimiento y, sobre todo, las ganas e ilusión de continuar trabajando en los proyectos de mejora de nuestro municipio, son los principales motivos que me han llevado a presentarme de nuevo como cabeza de lista del PSOE de Sabiñánigo”- ha continuado la candidata. Un reto al que se enfrenta “con responsabilidad, ganas, ilusión, orgullo y algo de experiencia” y con la vista puesta en que, en los próximos cuatro años, “vean la luz algunos de los proyectos que están en marcha y otros que están sobre la mesa, y que creemos que son fundamentales para el desarrollo del municipio, para satisfacer las necesidades e inquiteudes de los 9.600 ciudadanos de Sabiñánigo, la razón de ser y brújula de la candidatura que hoy presentamos".

El acto ha contado con la presencia del Secretario General de PSOE del Altoaragón, Fernando Sabes quien ha destacado "la consistencia que los serrableses conocen y reconocen al PSOE de Sabiñánigo". "La lista que se presenta a las elecciones municipales está hecha con la convicción de ser un proyecto ganador, que va a seguir liderando el Ayuntamiento y va a permitir que la cabecera del Alto Gállego esté al frente del crecimiento de todo este territorio", ha asegurado. La candidata ha cerrado su intervención recordando a Carlos Iglesias, "nuestro Presidente de Honor, compañero y amigo, que tanto echamos de menos cada día y mucho más en días como hoy", y a Maria Carmen González, "nuestra socialista ejemplar" . "Sabemos que hoy será un día muy feliz para ellos al ver de nuevo que su querido PSOE de Sabiñánigo presenta esta gran candidatura".