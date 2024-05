PSOE de la DPH: "El gobierno de Sánchez ha sido el que más ha apostado por la línea del Canfranc"

El Gobierno de España sigue trabajando en la mejora integral de la línea Zaragoza–Canfranc–Pau y este mismo otoño “los trenes volverán a circular desde Zaragoza por una infraestructura totalmente modernizada”. Miembros del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca han visitado la zona de Canfranc para conocer el estado de los trabajos que se están realizando “y que pronto harán realidad el sueño de todo un territorio: la reapertura de la línea internacional. No ha habido un gobierno que haya apostado más por ello que el de Pedro Sánchez”.

Son declaraciones de Fernando Sánchez, diputado provincial, quien apunta a los “más de 180 millones que se van a invertir en diferentes fases para la renovación de la vía y que nos acercan aún más a la recuperación de la línea Zaragoza–Canfranc–Pau”. En este sentido, añade también la reciente adjudicación, por casi 800.000 euros, del estudio para adecuar la red ferroviaria ante el aumento del tráfico que supondrá la reapertura de esta línea.

Pero mientras el Gobierno de Pedro Sánchez “cumple con sus compromisos con el Alto Aragón, vemos a un ejecutivo regional que se ha olvidado por completo de la provincia de Huesca y a una Diputación Provincial que todavía no ha empezado a actuar en algo tan esencial para nuestro territorio como son las comunicaciones por carretera y, en especial, los accesos a los núcleos de población”.

“En estas dos instituciones sus dirigentes han aludido en reiteradas ocasiones a la importancia de mantener las carreteras en buen estado para el futuro de nuestros pueblos, pero no hay nada más que eso: palabras” señala. “Hay obras muy demandadas que tenían dotación económica del anterior ejecutivo regional y han quedado aparcadas tras la llegada del PP. Y otras que el presidente provincial ha prometido en reuniones mantenidas con alcaldes, anunciadas a bombo y platillo, para las que luego no se han dado pasos” y se refiere con ello, por ejemplo, a la pista entre Chía y Plan o a la carretera autonómica A-125 entre Ayerbe y Ardisa. “Gobernar no es solo anunciar con fotos un proyecto, gobernar es ejecutar. Y de momento, con el PP, en el Alto Aragón tenemos mucho de lo primero y poco o nada de lo segundo”.