Pedro Juanín desvela la historia de los alcaldes de Jaca en un libro tras 25 años de investigación

El próximo lunes, día 29, a las 19:30 horas, el salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca acogerá la presentación del libro 'Los alcaldes en nuestra ciudad, una mirada al pasado'. La obra es el resultado de 25 años de investigación de su autor, Pedro Juanín, quien ha recopilado la historia de los ediles de la ciudad desde 1848 hasta 2025.

Un cuarto de siglo de trabajo

El autor ha explicado que ha sido un libro muy complejo y complicado, cuya mayor dificultad ha sido conseguir las fotografías de todos los alcaldes, especialmente las más antiguas o las de aquellos que tuvieron mandatos muy breves. La idea, según relata, surgió en el despacho del exalcalde Armando Abadía, al ver unos carteles con los alcaldes de los últimos cien años, y la pandemia le dio el impulso definitivo para terminarlo.

Para la documentación, Juanín ha recurrido a las actas del ayuntamiento, ha buscado material en casas antiguas de Jaca y ha contado con la colaboración del grupo de WhatsApp 'nacidos en Jaca'. "La gente ha colaborado mucho", ha agradecido el autor, destacando el valor de las aportaciones ciudadanas para reconstruir la historia local.

Dos alcaldes fuera del cuadro de honor

El libro saca a la luz la figura de dos alcaldes que no figuran en los registros oficiales: Pío Díaz Prada, quien ocupó el cargo durante un solo día en el contexto de la sublevación de Jaca, y Lorenzo Ichetton, que fue alcalde accidental durante dos meses y medio en la Transición. Juanín considera que "con el tiempo se les debería reconocer como tal" y por ello los ha incluido.

Mañana no estaremos nosotros, pero esto aquí va a quedar, tanto el libro como las películas" Pedro Juanín

Una presentación con una joya histórica

El acto de presentación contará con un audiovisual y se espera la asistencia del hijo de Giménez Abad, cuyo padre, asesinado por ETA, se había comprometido a escribir el prólogo. Además, Juanín ha anunciado una gran sorpresa: el estreno de una película muda de 4 minutos recuperada de la Filmoteca de Madrid.

Las imágenes, que nadie ha visto, han sido remasterizadas y muestran en movimiento a personalidades como el propio alcalde, Primo de Rivera junto a Domingo Miral o la policía municipal de la época con el casco Bobby. "Yo cuando hago una cosa, siempre pienso en el pueblo, que mañana no estaremos nosotros, pero esto aquí va a quedar", ha concluido el autor, que planea recuperar más películas para Jaca.