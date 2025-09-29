El Mundial de Trail Canfranc 2025 coloca a España en el mapa: 'Hemos hecho historia"

Canfranc ha brillado en la escena internacional del trail running con la organización del Mundial de Carreras de Montaña Canfranc Pirineos 2025. Según el alcalde, Fernando Sánchez, “ha sido un trabajo intenso, muy complicado, pero al final el resultado ha sido excelente”, consolidando al municipio como epicentro mundial de esta disciplina deportiva.

Durante cinco días, del 24 al 28 de septiembre, Canfranc ha acogido a los mejores atletas del mountain running, batiendo récords de participación y repercusión mediática. El alcalde ha destacado que el Mundial ha sido totalmente local, organizado por un equipo del territorio y reforzado por expertos de Jaca, logrando un evento “con una cierta sencillez, como somos los montañeses, pero muy riguroso en el cuidado de los corredores”.

Fernando Sánchez subraya que este Mundial fue histórico: “Por primera vez en la historia han participado todos los mejores del mundo, todas las selecciones con sus primeras espadas”. Además, la competición se ha desarrollado sin incidentes reseñables, salvo algún golpe o esguince menor, mostrando una organización impecable y un entorno seguro para los atletas.

Impacto internacional y repercusión mediática

El evento ha tenido un impacto extraordinario en prensa nacional e internacional. Más de 200 medios de comunicación se acreditaron, y solo el 15% eran españoles. Las redes sociales han multiplicado la visibilidad: en las cuentas oficiales de la organización hubo 6 millones de visualizaciones, sin contar los perfiles de atletas internacionales, como la campeona americana de la ultra, que tiene más de 100.000 seguidores en Norteamérica.

COPE Han participado 1.600 deportistas procedentes de más de 70 países

Según Sánchez, este Mundial ha permitido que “muchísima gente de todo el mundo haya conocido Canfranc y los Pirineos, una cordillera aún desconocida a nivel internacional en el mundo del trail”. Con ello, Aragón y la provincia de Huesca se han consolidado en el mapa internacional del deporte de montaña.

El éxito del Mundial ha sido posible gracias al respaldo del Consejo Superior de Deportes, Diputación Provincial de Huesca y patrocinadores privados, así como a la implicación de toda la comunidad local. Sánchez ha querido resaltar la emocionante participación de voluntarios y la sensación de orgullo colectivo: “Gente se acercaba y lloraba, no nos lo creemos lo que ha pasado estos cuatro días en Canfranc”.