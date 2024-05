Miguel Carasol afronta su última fiesta como Conde Aznar con “orgullo del trabajo realizado”

En 2015 tuvo la responsabilidad de tomar el relevo tras los más de 40 años de Alfonso Gracia como Conde Anzar y ahora después de 10 ediciones de la fiesta del Primer Viernes de Mayo (2 en pandemia) toca decir adiós. Miguel Carasol afronta su última semana como máximo exponente de la gran fiesta jaquesa y lo hace lleno de orgullo y con la responsabilidad de haber cumplido un ciclo con los deberes realizados. “Es un año muy especial rodeado de emociones. Hemos intentado con la ayuda de la Hermandad que la fiesta perdure tratando de acercarla a los niños de los colegios”, señala Carasol que ayer mismo visitó a los colegios jacetanos.

Cultura, tradición e identidad es lo que han tratado de difundir entre los más pequeños, junto con “relacionar la figura del Conde Aznar y acercarla a la gente. Todo eso se ha conseguido”.









A la pregunta de si le hubiera gustado seguir como Conde Aznar Miguel Carasol lo tiene claro: “No pero es un no condicionado. La Hermandad puso como norma limitar a 8 años para que los mandatos no sean excesivamente largos (…). Sí se va rotando entiendo que la fiesta mejora porque la gente vienen con nuevas ideas”.

Sobre el futuro, Carasol tiene claro que seguirá muy presente en la fiesta. “Empecé en el cortejo histórico y después en el del Conde. Me gustaría ir dando una vuelta por las distintas escuadras, participar con todos y acabar donde empecé. Seguiré al servicio de la fiesta”.

Escucha la entrevista completa en el podcast a Miguel Carasol a dos días del Primer Viernes de Mayo