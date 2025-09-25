De Jaca al estrellato: se dedica a la moda y no es Georgina

La alta costura internacional tiene un nuevo nombre en el radar: Nieves Boucher. Con solo 21 años, la joven modelo nacida en Jaca (Huesca) ha protagonizado un debut de impacto en la pasarela de Prada, una de las firmas más prestigiosas del mundo. El desfile tuvo lugar en el marco de la Milano Fashion Week, donde la marca italiana presentó su colección primavera/verano 2026

Una aragonesa con proyección internacional

Hija de madre escocesa y padre aragonés, Boucher se convierte en la primera modelo originaria de Jaca en desfilar para Prada, lo que supone un hito para su carrera y un impulso para la representación española en las grandes pasarelas.

Debutar con Prada es un sueño hecho realidad Nieves Boucher Modelo

Actualmente, está representada por la agencia The Tribe Models. “Realizar mi debut con Prada es un sueño hecho realidad. Siempre he admirado su trabajo, así que estar hoy aquí es un auténtico honor”, ha declarado Nieves tras su paso por la pasarela.

La modelo ha dedicado semanas de preparación para afrontar este reto, que considera uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Modelo y estudiante universitaria

Además de su carrera en la moda, Nieves Boucher iniciará este curso un grado universitario en Educación Social en Madrid, donde combinará sus estudios con futuros compromisos profesionales. En su tiempo libre, disfruta de la fotografía, el esquí y el senderismo, una afición muy ligada a su entorno natural en el Pirineo aragonés.

Una carrera que despega

El debut con Prada en Milán no solo marca un punto de inflexión en la vida de Boucher, sino que también abre la puerta a futuras colaboraciones con otras firmas internacionales. Su nombre comienza a sonar con fuerza en el sector, y todo apunta a que estamos ante el inicio de una carrera con gran proyección en el mundo de la moda.