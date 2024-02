Izquierdo (PAR): “El PSOE de Biescas es un digno representante del todo vale de Pedro Sánchez”

El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha asegurado este lunes que “el PSOE de Biescas, el PSOE de Huesca, es un digno representante del todo vale de Pedro Sánchez para llegar al poder”.

Izquierdo se ha manifestado así ante los medios de comunicación en Biescas, donde ha asistido al pleno en el que ha salido adelante la moción de censura contra la alcaldesa del PAR, Nuria Pargada, gracias a los votos de PSOE, CHA y los dos concejales no adscritos expulsados por el Partido Popular. Junto a él, han arropado a la hasta hoy alcaldesa aragonesista diferentes cargos del PAR como Luis Estaún, Javier Betorz, Esperanza López y Javier Labat, estos dos últimos alcaldes de Hoz de Jaca y Abizanda, respectivamente.

“Después de volver a ganar el PAR las últimas elecciones municipales en Biescas, al igual que ha sucedido en los últimos 20 años, vemos cómo el PSOE de Huesca es un digno representante de Pedro Sánchez, vemos cómo todo vale para llegar al poder”, ha asegurado con rotundidad Izquierdo ates de añadir que “les da igual con quién pactar, les da igual el Pacto Antitransfuguismo que firmó el PSOE comprometiéndose a no aceptar los votos de los tránsfugas, de los no adscritos para acceder al poder de las instituciones”.

El también portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón ha augurado que “la primera medida de la nueva alcaldesa será subirse el sueldo, eso es lo primero que hará porque eso es lo único que les importa, porque Biescas les da igual”. Asimismo, se ha preguntado “¿qué ha traído el PSOE a Biescas? Como al resto de España ha traído miseria y eso es lo que traerá a este municipio: el enfrentamiento, la miseria y los intereses personales que poco a poco ya verán ustedes cómo iremos descubriendo”.

Por otra parte, se ha referido a los dos concejales no adscritos, expulsados del Partido Popular con el que el PAR alcanzó un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Biescas hace tan solo unos meses. “Es una pena que la palabra de dos concejales no sirva para nada. El Partido Popular ha expulsado de sus filas a estos concejales porque no cumplen con la palabra dada. El Partido Aragonés siempre cumple con la palabra”.

Izquierdo ha concluido diciendo que “hoy es un mal día para Biescas, es un día triste, es un día en el que el Ayuntamiento tiene una alcaldesa peor que la que tenía hasta hace unas horas y eso es una realidad que se verá en el futuro. Veremos cómo todos los proyectos se irán paralizando, algunos, por intereses personales”. Ante esta situación, ha manifestado que “allí estará el Partido Aragonés, allí estaremos con Nuria Pargada. Allí estaré yo personalmente viniendo cuando sea necesario a denunciar lo que irá pasando en este municipio”