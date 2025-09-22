Huye de la policía a toda velocidad, arranca un árbol y lleva armas en el coche: detienen a un menor en Jaca

Las calles de Jaca (Huesca) fueron escenario el pasado sábado, 20 de septiembre, de una persecución policial de alto riesgo cuando un menor de edad fue detenido por conducir sin carnet. Durante la huida, el joven puso en peligro a transeúntes, provocó daños en mobiliario urbano e incluso arrancó un árbol. La Policía Local de Jaca localizó en el vehículo armas, objetos peligrosos y 3,3 gramos de sustancia sospechosa de ser estupefaciente.

El incidente comenzó cuando los agentes detectaron al joven conduciendo sin permiso de conducir. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a gran velocidad, circulando incluso por la acera y poniendo en grave riesgo a los viandantes.

Durante la persecución en Jaca, el joven provocó desperfectos en mobiliario urbano y arrancó un árbol, hasta que finalmente fue interceptado por dos patrullas de la Policía Local.

Tras el registro del vehículo, los agentes encontraron varias armas y objetos peligrosos, así como 3,3 gramos de sustancia que podría ser estupefaciente, pendiente de confirmación por laboratorio. El menor se enfrenta a delitos por conducción temeraria y por conducir sin licencia, mientras que la Policía agradeció la colaboración ciudadana durante el operativo.