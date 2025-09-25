La Hospedería de San Juan de la Peña reabrirá sus puertas en octubre tras una inversión de 3,2 millones y siete años cerrada

La Hospedería de San Juan de la Peña reabrirá sus puertas el próximo mes de octubre tras llevar siete años cerrada y, con ella, Aragón tendrá nuevamente en funcionamiento todas las hospederías gestionadas por el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico ha destinado desde septiembre de 2023 un total de 3,2 millones de euros a la adecuación de este enclave patrimonial, lo que ha permitido no solo el acondicionamiento de la Hospedería, sino también la mejora integral del Monasterio Nuevo y el Monasterio Viejo.

De la inversión realizada, 1.809.937,86 euros se han destinado específicamente a la puesta en marcha de la Hospedería; 1.358.331,35 euros a infraestructuras vinculadas al Monasterio Nuevo; y 103.197,62 euros al Monasterio Viejo. La financiación ha procedido de recursos propios del Gobierno de Aragón y de fondos europeos del Plan Jacobeo, que ha aportado 1,8 millones de euros.

Las actuaciones han abarcado restauración arquitectónica, cubiertas, carpintería, fachadas, eficiencia energética, climatización, sistemas de gestión, digitalización, equipamientos y mobiliario, en un plan integral que garantiza la sostenibilidad y atractivo de San Juan de la Peña.

Además, el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña se convertirá en un destino turístico digitalizado pionero en Aragón. El proyecto contempla una experiencia inmersiva que permitirá al visitante conocer la historia del monasterio a través de recreaciones virtuales, contenidos audiovisuales y recursos interactivos. La iniciativa busca conjugar patrimonio y tecnología para atraer nuevos públicos, mejorar la experiencia turística y reforzar la singularidad de este conjunto como referente cultural y turístico.

Gracias a la reapertura de San Juan de la Peña, Aragón contará por primera vez con todas las hospederías gestionadas por el Gobierno de Aragón en funcionamiento gracias a las inversiones realizadas y a la apuesta estratégica del Gobierno de Aragón por relanzar su Red de Hospederías.

La Hospedería del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, que volvió a abrirse al público el pasado mes de junio, ha recibido 1,2 millones de euros para su adecuación. Asimismo, se invirtieron 121.167,06 euros en la Hospedería de Allepuz, 215.000 euros en la de la Iglesuela del Cid y 15.000 euros en la de Roda de Isábena. En conjunto, las inversiones realizadas en la red de Hospederías de Aragón gestionadas directamente por el Gobierno de Aragón ascienden a 3.363.966,93 euros, con el objetivo de consolidar estos enclaves como referentes turísticos, culturales y de dinamización del territorio.