Fran Aísa, portavoz del PAR en Jaca y diputado provincial, abandona la política

Fran Aísa, portavoz del Partido Aragonés en Jaca y diputado provincial, ha anunciado a través de un comunicado que abandona la política.

COMUNICADO DE FRAN AÍSA





Queridos todos,

A través de estas líneas y tras un periodo de profunda reflexión quiero comunicaros mi decisión de abandonar la política.

No ha sido una decisión fácil. Cuando decidí incorporarme a la vida política alrededor del año 2010, lo hice con la ilusión y la pasión de defender nuestro territorio y llevar la voz de muchos jacetanos y jacetanas que defienden y creen en nuestra ciudad, nuestros pueblos y valles. Han sido años de grandes retos, donde hemos conseguido proyectos y obras que a la vista están, aunque tristemente a día de hoy en la política mandan las redes , las fotografías y el teatro. Se haya trabajado o no. Y eso ya no gusta tanto. Y sobre todo ir con la verdad por delante. Esto todavía gusta menos.

Quiero dar las gracias a todos los que habéis confiado en mi durante este tiempo, a los que creísteis en mi desde el principio y hasta el final. Y sobre todo seguís creyendo. Eso es muy importante, sobre todo cuando notas desde hace días en las calles que la solución y el futuro era nuestro equipo. Ese gran equipo que es la envidia de la política municipal, una envidia sana hacia un grupo que seguro algún día dará sus frutos finales. Hemos tenido más de una oportunidad, hasta hace no mucho, de coger grandes proyectos políticos, pero somos íntegros, sabemos dónde estamos, hacia donde vamos, y tenemos claro el concepto de la palabra respeto. Ahí reside el valor del equipo.

Un equipo lleno de esfuerzo, dedicación y lealtad que no hubiera sido lo mismo sin mi compañera Elena Betes. Una mujer con mayúsculas, que sin hacer ruido ha trabajado y seguirá trabajando incansablemente por su municipio, por sus pueblos, por su comarca. Una concejal increíble que defiende su tierra con uñas y dientes. Aragón necesita mas mujeres como ella. Simplemente gracias.

La situación actual política que llevamos años arrastrando a nivel interno (nada agradable por cierto), la conciliación familiar y finalmente mi situación laboral, me han llevado a tomar esta decisión. La más difícil hasta mis actuales 39 años de edad.

Puede que quien no me conozca mucho, pueda valorar esta decisión como poco valiente. Nada más alejado de la realidad. Se perfectamente que era el momento, y gozo de un gran equipo y apoyo local. Hubiéramos hecho las cosas bien, muy bien. Con muchas horas de trabajo. Pero en eso consiste la vida, en trabajo y esfuerzo. Nadie regala nada por mucho que se empeñen algunos.

Quiero aseguraros que contáis y seguiréis contando conmigo, con mis ganas, mi apoyo y mis fuerzas para seguir peleando por el territorio, por nuestras montañas y por mantener un modo de vida en la Jacetania que nos permita vivir y progresar a TODOS. Hay muchas maneras de poder hacerlo. Y os invito a ello.

A todos aquellos que he podido defraudar, o cometer errores, simplemente perdón. El campo es mi vida, mi familia es mi vida. Son los valores que me han inculcado mis padres y mis abuelos. Y a ellos me debo.

Ha sido un honor y un privilegio poder servir a esta ciudad. Y cuidar de nuestros pueblos. Tenemos que conservar nuestra esencia.

Para finalizar, una frase que llevo marcada desde hace años de Juan José Iranzo Bielsa “El Pastor de Andorra”: “ Si los aragoneses no defendemos lo nuestro, no nos defenderá nadie”.

Gracias por la oportunidad y hasta pronto.

Fran Aisa