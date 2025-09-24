España entra en la historia del trail: Canfranc organiza el primer Mundial de Carreras de Montaña

Por primera vez, España celebra un Mundial de Carreras de Montaña, y lo hace en Canfranc, en pleno Pirineo Aragonés, un enclave de espectacular belleza natural en Aragón. Con apenas 600 habitantes, el pueblo demuestra tener la capacidad y organización necesarias para albergar un evento de talla mundial. Desde la gala inaugural hasta el domingo, 1.600 atletas de 74 países competirán en cinco pruebas oficiales que combinan resistencia, velocidad y paisaje, consolidando a España como destino global del trail running. Toda la información y detalles de las pruebas se pueden consultar en la web oficial del Mundial de Carreras de Montaña Canfranc 2025.

España entra en la élite del trail mundial

“Queremos que todos los corredores y visitantes disfruten de la competición al máximo, sintiéndose parte de un evento global de primer nivel”, explica Álex Varela, director del Mundial, subrayando la relevancia internacional de la cita. Por primera vez, un Mundial de trail running se celebra en España, y Canfranc se convierte en epicentro mundial del deporte de montaña.

A pesar de su reducido tamaño, Canfranc y todo su valle han demostrado tener la infraestructura y organización necesarias para recibir a miles de visitantes, con alojamientos en todo el Valle del Aragón, parkings disuasorios y transporte habilitado por la propia competición. Este evento evidencia que incluso un pueblo de 600 habitantes puede convertirse en sede de un campeonato mundial, mostrando la fuerza del territorio aragonés y su capacidad para eventos internacionales.

Cinco pruebas oficiales que reúnen a la élite mundial

El Mundial arranca con la Subida Vertical, un kilómetro de ascenso positivo hasta la cima de La Raca, uno de los miradores más espectaculares del Pirineo. Continúa con la Short Trail, de 45 kilómetros, carrera que dio origen a la histórica Canfranc Canfranc y marca un alto nivel competitivo desde sus primeras ediciones. Durante el fin de semana se desarrollarán la 82K, la más exigente de todas, y la Sub 20, un recorrido de 8 kilómetros que representa “el futuro del trail, donde se forjan los corredores de mañana”, según Varela. El cierre estará a cargo de la Classic, un circuito que combina espectacularidad y velocidad, con la participación de atletas de Kenia, Estados Unidos, Uganda y España en la lucha por las medallas más codiciadas.

1.600 corredores de 74 países transforman el valle en epicentro del trail

El Mundial de Canfranc reunirá a los mejores corredores del planeta, garantizando un nivel competitivo sin precedentes. “Durante estos días, el Mundial contará con el mayor nivel que se haya visto hasta ahora: todos los mejores corredores estarán en la línea de salida, y ganar aquí será realmente demostrar ser campeón del mundo”, afirma Varela. La combinación de atletas internacionales y recorridos exigentes convierte a este evento en una cita obligada para los amantes del trail running internacional.

" El Mundial contará con el mayor nivel que se haya visto hasta ahora: todos los mejores corredores estarán en la línea de salida, y ganar aquí será realmente demostrar ser campeón del mundo” Alex Varela, director y responsable de organización del Mundial

España está representada por 45 atletas: 22 hombres y 23 mujeres que esperan marcar un hito en esta competición.

Impacto turístico y cultural: conciertos, ceremonias y actividades paralelas

El campeonato no se limita a las carreras. Incluye actividades paralelas, conciertos y ceremonias de medallas para ofrecer una experiencia completa a deportistas y aficionados. “Queremos que el público disfrute de la emoción de las carreras y de la riqueza cultural y natural de la zona”, añade Varela. Durante todo el fin de semana, Canfranc y su valle se llenarán de visitantes y turistas que podrán vivir la combinación perfecta de deporte, naturaleza y cultura local.

España se consolida como destino global del trail running

Con esta edición, España se posiciona como referencia internacional en trail running, y Canfranc demuestra que, pese a sus 600 habitantes, tiene la capacidad y la fuerza para organizar un Mundial donde cada kilómetro combina desafío, paisaje y la élite del trail mundial. Desde la Subida Vertical hasta la Classic, pasando por la Short Trail, la 82K y la Sub 20, este Mundial se perfila como un espectáculo deportivo que dejará huella en la historia del trail running internacional.