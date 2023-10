Cuáles son las modificaciones de las ordenanzas fiscales de 2024 aprobadas en pleno

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaca, Dani Ventura, ha pasado por los micrófonos de COPE para explicar el contenido de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de impuestos y tasas del ayuntamiento para 2024. Una modificación que se ha aprobado esta mañana por mayoría simple: con los votos a favor del equipo de gobierno (PP, Aragoneses y VOX), la abstención del PSOE y el voto en contra de Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Más Jaca Podemos Alianza Verde.

El concejal subraya que "no subimos ningún impuesto, que es lo que dice la oposición". Se ha propuesto el mantenimiento de los impuestos del IBI, plusvalías, ICIO, vehículos, IAE..".

Lo que se ha planteado "es una subida del IPC en parte de tasas y precios públicos que aplica el ayuntamiento por prestación de servicios en un 3'5%, que en muchos casos resultan cifras irrisorias".

De forma excepcional, se aplica una subida en la tasa de basuras derivada de la aplicación de un nuevos impuesto europeo que era de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2023 "y que, por tanto, se tendría que haber llevado a pleno en la anterior legislatura y aplicarlo pero no se hizo, seguramente, con fines electoralistas". Señala que "no vamos a incurrir en el mismo error y, por eso, se aplica la subida". El equipo de gobierno había planteado una subida del 18% pero, finalmente, será del 7'5% a petición del grupo socialista que ha pedido que la subida sea de forma progresiva y lo hemos admitido".

En cuanto a las tasas de la Escuela Infantil, "habíamos detectado que en el tramo más ecomómico de los cuatro tramos que hay, había rentas dispares y muchas familias con rentas muy bajas pagaban lo mismo que rentas medias y decentes por lo que hemos desdoblado ese tramo para crear otro todavía más económico del que esperamos se beneficien una quincena de familias".

Las bonificaciones para familias numerosas ha sido otro de los puntos que ha explicado el concejal. "No hemos aceptado el planteamiento del grupo socialista porque no se basaba en la renta así que estaríamos aumentando las bonificaciones a rentas que podrían ser muy altas". Defiende que las bonificaciones se tienen que aplicar en función de la renta y no del número de hijos ya que está circunstancia no tiene que conllevar necesariamente problemas económicos. El edil considera que este punto "requiere un mayor estudio".

