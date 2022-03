El cementerio de Jaca cuenta con numerosos mausoleos y panteones “que hay que cuidar”

Audio













El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla hoy del cementerio de Jaca partiendo de “un tal día como hoy” de 1825, Antonio Barrio y Aragüés recibía un libramiento de 25 reales para componer las paredes del cementerio de La Victoria.

Para Juan Carlos Moreno, el cementerio de Jaca está en buen estado y muy cuidado. No obstante, hay panteones y mausoleos que están descuidados y que se pueden echar a perder. Los mausoleos son sepulcros “magníficos y suntuosos” en teoría, para una sola persona. Los panteones son monumentos funerarios destinados al enterramiento de varias personas “aunque a veces no se cumplen estas premisas de forma estricta”. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.