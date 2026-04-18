La catedral medieval que transformó el arte en España y guarda un enigmático mensaje en su portada

En el siglo XI, cuando el Camino de Santiago comenzaba a consolidarse como una de las grandes rutas de peregrinación de Europa, en el Pirineo Aragonés se levantó un templo que marcaría un antes y un después en la historia del arte. Su construcción no solo consolidó una ciudad que acababa de nacer, sino que también dio origen a un estilo arquitectónico que se extendería por numerosos monumentos del románico español.

El origen de una ciudad y de un gran templo

La Catedral de Jaca, dedicada a San Pedro, está considerada uno de los edificios más importantes del primer románico en España. Su construcción comenzó alrededor de 1077, en una época en la que el naciente Reino de Aragón buscaba consolidar su poder político y religioso.

La iniciativa partió del monarca Sancho Ramírez, que impulsó el crecimiento de la ciudad concediéndole fueros que favorecieron su desarrollo como centro comercial y estratégico en la ruta jacobea.

HUESCA LA MAGIA Muerte de Sancho Ramírez

La creación de una sede episcopal exigía un templo acorde con la importancia de la nueva capital, y así comenzó a levantarse una de las primeras grandes catedrales románicas de la península.

Una arquitectura románica casi intacta

A pesar de las reformas que ha experimentado a lo largo de los siglos, el templo mantiene su estructura románica original.

Su diseño responde al esquema basilical típico de este estilo: tres naves, cinco tramos y tres ábsides alineados en la cabecera. En el interior, las naves se separan mediante pilares cilíndricos y cruciformes que sostienen el conjunto.

La armonía de sus proporciones y la calidad de la obra demuestran la participación de auténticos maestros de la arquitectura medieval, algo que también se aprecia en la delicadeza con la que fueron tallados los capiteles y otros elementos escultóricos.

El misterioso símbolo de la portada

Uno de los elementos más conocidos del edificio se encuentra en el tímpano de la portada occidental.

ROMÁNICO ARAGONÉS Imagen pórtico de la Catedral

Allí aparece un gran crismón, símbolo cristológico formado por las letras griegas que representan el nombre de Cristo. Este motivo, flanqueado por dos leones, se convirtió en una referencia iconográfica del románico.

Aunque el relieve sufrió daños tras el impacto de un rayo hace siglos, sigue siendo una pieza clave para comprender la simbología medieval, especialmente la relacionada con los animales.

El origen del famoso 'ajedrezado'

En el exterior del templo se encuentra otra de sus grandes aportaciones al arte románico: el llamado ajedrezado jaqués.

Este tipo de ornamentación consiste en una sucesión de pequeños bloques cuadrados o rectangulares alternos —unos salientes y otros hundidos— que crean un efecto visual similar a un tablero de ajedrez. Se utiliza principalmente en frisos, impostas y arquivoltas.

HUESCA LA MAGIA Ajedrezado jaqués en la Catedral de Jaca

Desde este templo, el motivo decorativo se difundió por muchos edificios religiosos vinculados al Camino de Santiago, convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos del románico en España.

Entre los monumentos donde también puede verse destacan el monasterio de Leyre, Castillo de Loarre, San Martín de Frómista, Basílica de San Isidoro de León, Monasterio de San Juan de la Peña y la Catedral del Salvador- SEO de Zaragoza.

HUESCA LA MAGIA Interior de la Catedral de Jaca

Un templo que resume siglos de historia

El edificio que hoy contemplan los visitantes es el resultado de diferentes etapas constructivas. A lo largo del tiempo se realizaron ampliaciones, reformas e incluso reconstrucciones tras diversos daños.

Por ello, recorrer sus espacios es casi como abrir un libro de historia del arte: desde los primeros ejemplos del románico hasta intervenciones que alcanzan el siglo XVIII.

Además, el claustro y las dependencias anexas albergan desde 1963 el Museo Diocesano, donde se conserva una importante colección de obras procedentes de la diócesis.

MDJ Una de las salas del Museo Diocesano de Jaca, ubicado en la Catedral

Una joya del románico español

Más de nueve siglos después de su construcción, la Catedral de Jaca sigue siendo uno de los grandes referentes del románico en España. Su arquitectura, su decoración escultórica y su influencia en el arte de la ruta jacobea la convierten en un monumento fundamental para comprender la evolución del patrimonio medieval en la península.