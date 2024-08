Biescas celebrará el próximo 10 de agosto el XI Mercadillo Solidario

La localidad de Biescas se prepara para celebrar la XI edición del Mercadillo Solidario que, de la mano de Cáritas Parroquial de Biescas, ofrecerá material usado en buen estado para realizar una venta solidaria y obtener fondos destinados a ayudar a los más necesitados.

El párroco de Biescas y delegado de medios de nuestra Diócesis, Ricardo Mur, ha explicado en COPE que "todavía se puede donar material para el mercadillo". Eso sí, ha concretado que los materiales que se aceptan son: libros, música, películas, pequeños electrodomésticos, juguetes, bisutería, complementos, bolsos, maletas, mochilas, pequeño mobiliario, ropa de hogar, bicicletas, patines, triciclos o material escolar.

Lo que no se pondrá a la venta serán cintas de casete, cintas VHS, esquís y enciclopedias "porque no tienen salida y no se venden".

La celebración de este mercadillo coincidirá, como es habitual, con el acto de presentación de Damas y Presidentas de las fiestas de Biescas. Se prevé, por tanto, una jornada muy animada con mucha afluencia de personas, ya que, en agosto, la localidad pelaire puede llegar a contar con 12.000 habitantes.

Se trata de una cita muy consolidada que funciona muy bien y que ya forma parte del calendario estival del pueblo.

Ricardo Mur anima a acudir al mercadillo y colaborar con la compra de material.





Escucha la entrevista en COPE.