El Ayuntamiento de Jaca publica bandos con los turnos de riego ante la escasez de agua en el río Aragón

Ante la actual situación de sequía y en aras de garantizar el abastecimiento para el consumo humano y usos domésticos prioritarios según la legislación de aguas, es preciso acometer medidas de ahorro comenzando por la limitación de otros usos como el riego. Por ello, el Ayuntamiento de Jaca, como administrador del servicio público de dotación de agua de riego, ha publicado cuatro bandos para recordar los turnos adjudicados para el riego en el Canal de Riego Acequia Mayor, el Canal de Riego Menor, Canal General y en Badaguás.

En este sentido, se recuerda que la práctica del riego debe limitarse a lo estrictamente necesario por la escasez de agua en el río Aragón. Por ello, se hace un llamamiento al orden y la mesura de todos los regantes, que deberán observar dichos turnos, el caudal que les corresponda y las instrucciones del Guarda del Canal, con la advertencia de que se sancionarán las actuaciones que no atiendan los bandos.

El actual año hidrológico esta siendo excepcionalmente seco y cálido, lo que está dejando una situación crítica . En España la sequía ya plantea preocupaciones sobre el suministro de agua para uso humano, agricultura y producción de energía de cara a los próximos meses, La nieve acumulada en el Pirineo no esta ayudando a mejorar la situación, ya que las reservas de la cuenca del Río Aragón sufrieron un proceso de "sublemación" y se evaporaron por las altas temperaturas sin llegar a transformarse en caudal circulante por el río.

La Confederación Hidrográfica del Ebro se está planteando declarar la situación excepcional por la sequía en la cuenca del Río Aragón y ha pedido a los responsables de los diferentes sistemas “adoptar medidas de ahorro” y hacer llamamientos a la población para hacer un uso responsable de los recursos hídricos.

Como responsable del servicio de abastecimiento de agua desde el Ayuntamiento de Jaca, en los últimos años se han ido realizando campañas de detección de fugas que han conseguido reducir desde 2016 un 30% el consumo de agua. Aun así, ante la situación actual de sequía y para garantizar el abastecimiento para el consumo humano y usos domésticos prioritarios, es preciso acometer medidas de ahorro comenzando por la limitación de otros usos como el riego.

Los turnos a los que se refieren los bandos son:

1. Canal de Riego Acequia Mayor

- ZONA DE LA CANTERA Y PUENTE SAN MIGUEL

Cantera 1: jueves noche a sábado noche

Cantera 2: lunes, miércoles y viernes

Cantera 3: lunes, miércoles y viernes

Cantera 4 Puente San Miguel 1: martes, sábados y domingos

Puente San Miguel 2 y Monte Pano: lunes, miércoles y viernes





- ZONA DEL LLANO DE LA VICTORIA Y FINISTERRE

Lado izquierdo: lunes, miércoles y viernes. Comprende: Forranchinas 1 y 2, Solano del Gas y Zona de La Moscatela

Lado derecho y Finisterre: martes, sábados y domingos Comprende: Cantera del Aragón, Cementerio, Finisterre 1, Botiguera 1

Final de Finisterre y zona final de la Botiguera: jueves

El plano en el que se señalan las zonas, puede consultarse en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, en la web: www.jaca.es y en el Área de Urbanismo, Obras y Servicios de este Ayuntamiento.





2. Canal de Riego Menor

- CAMPANCIÁN Y CORONA DE LOS CUERVOS: martes, viernes, sábado y domingo

- GUASA: lunes, miércoles y jueves





3. Canal General

- CASTIELLO E IJUEZ: lunes, martes y viernes de 14 a 22 h

- TORRIJOS: miércoles, jueves y viernes hasta 14 h

- CHARLÉ: miércoles, jueves y viernes hasta 14 h

- SAN CRISTÓBAL: miércoles, jueves y viernes hasta 14 h





4. Badaguás

A) Turnos de riego se ha dividido la urbanización en tres zonas y a cada zona se le permite el riego únicamente en los días y horario que se indican, quedando expresamente prohibido en el resto de periodos:

- Zona 1. Permitido de 7 h a 9 h del lunes, de 22 h del lunes a 1 h del martes, 7 h a 9 h del jueves y de 22 h del jueves a 1 h del viernes. C/ Ciudadela ? C/ Las Basas ? C/ Mians ? C/ Esperones ? C/ Jaime ? C/ Plandero ? C/ Fuendeplata, números 2 a 18 ? C/ A Ralla, números 1 a 29 y 2 a 40

- Zona 2. Permitido de 7 h a 9 h del martes de 22 h del martes a 1 h del miércoles, de 7 h a 9 h del viernes y de 22 h del viernes a 1 h del sábado ? C/ A Ralla, números 31 a 45 ? C/ San Cristóbal ? C/ Fuendeplata, números 1 a 15 y 20 a 62 ? C/ Fuendechordana ? C/ Molsa ? C/ El Soto ? C/ Coroñanas ? C/ La Escuela ? C/ Las Planas ? C/ Labate ? C/ Mayor ? C/ Pondaz ? C/ La Canal ? C/ Las Polainas ? C/ Candelera

- Zona 3. Permitido de 7 h a 9 h del miércoles, de 22 h del miércoles a 1 h del jueves, de 7 h a 9 h del domingo y de 22 h del domingo a 1 h del lunes ? C/ Esterrés ? C/ La Paúl ? Bulevar Campanieta ? C/ La Corona

B) En el resto de periodos queda prohibido el riego.

C) Se ruega que el periodo de riego se haga de la forma más eficiente posible y ajustándose a las necesidades del espacio y objeto de riego, evitando prolongar los tiempos de forma innecesaria.

D) El incumplimiento de lo establecido en cuanto a zona y días de riego será objeto de sanción de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Servicio de Abastecimiento de Agua del Ayuntamiento de Jaca.