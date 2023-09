El portavoz del Partido Popular y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaca, Dani Ventura, ha pasado por los micrófonos de COPE para explicar los puntos más relevantes de la sesión ordinaria de este martes, 19 de septiembre.

Con los votos a favor de los miembros del equipo de gobierno se ha aprobado la dedicación parcial de seis concejales- delegados: 2 con una retribución de 22.500 euros y 4 de 15.000 "si bien no están asignadas y no quiere decir que se vayan a cubrir las seis pero queremos tener la garantía de que están y lo iremos viendo con el tiempo". La oposición en bloque ha votado en contra.

También se han aprobado dos expedientes de modificación presupuestaria por un valor cercano al medio millón de euros para continuar con diferentes intervenciones.

El punto que más debate ha suscitado ha sido la propuesta presentada por la oposición para "aprobar la renovación del compromiso con la declaración de emergencia climática". Para el portavoz, lo que ha hecho el PSOE a la hora de defender la propuesta es "hacer un repaso de todo lo que hizo el anterior gobierno haciendo uso político de esta cuestión". Ventura niega que no se vaya a trabajar contra el cambio climático y en la lucha por preservar el medio ambiente y niega categóricamente que las delegaciones y comisiones de este ramo hayan desaparecido como ha criticado la oposición. "Simplemente se han unificado con otras concejalías y esto no quiere decir que no vayamos a seguir trabajando en ello".

Este punto le ha servido para recordar que "esto tiene que ir de la mano con el ahorro energético". En este sentido, el portavoz argumenta que "mientras se hacen otras muchas acciones, los propios vecinos de Jaca no pueden tomar medidas para ahorrar como podrían ser la instalación de placas solares en los tejados porque no se permite". Por eso llama a la reflexión.

