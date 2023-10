El AMPA de la Escuela Infantil muestra su desacuerdo con las medidas adoptadas

La presidenta del AMPA de la Escuela Infantil de Jaca, Isis Fau, ha explicado en COPE cómo ven las familias a las que representa la situación del centro. Isis lamenta que "no se haya producido un consenso" y defiende que "las medidas adoptadas no favorecen la concicliación de muchas familias". Subraya que "los cierres del centro coinciden con semanas de mucho trabajo" y ve necesario un servicio de calidad que facilite la vida a los padres y las madres. En su intervención ha afirmado que "la asociación no representa a 3 ó 4 familias, tal y como se ha dicho sino que somos muchas más y todas han mostrado su queja". De hecho, apunta, "hay muchas reclamaciones ya en el ayuntamiento con respecto al funcionamiento de la escuela".

Estamos a favor del descanso del profesorado pero "el ayuntamiento tiene que ofrecer una solución que no sea quitar servicios a las familias".

Ha adelantado que está prevista una reunión con la Comarca de la Jacetania para abordar el Plan Corresponsables, del que se hace cargo el ente comarcal. El primer día de cierre de la escuela es este viernes. "Hemos solicitado una reunión urgente con la comarca que es hoy. El plan es una alternativa pero no tenemos que olvidar de que se trata del cuidado de niños de 0 a 3 años y requieren un proceso de adaptación en la escuela y se verán alterados con el Plan Corresponsables que, además, tiene un coste adicional para las familias".

Sí que ha habido cierto acercamiento con el ayuntamiento con respecto al comedor. "Insistimos en que no queremos que se establezcan criterios de acceso al servicio. Si no caben todos en el comedor, se pueden habilitar otros espacios", explica Isis.

El cobro de tarifas es otra cuestión en la que Isis ha puesto el foco. "Todavía no sabemos cuánto se nos va a cobrar este mes y el resto del año".

Por otro lado, ha señalado que "se quitaron las celebraciones de Papá Noel y Reyes porque le daban miedo a algunos niños y se celebran cumpleaños, el Día de la Paz, etc". Sí que propusimos celebrar el 15 de mayo el Día de la Familia "porque así tendrían cabida todos los tipos de familia".

