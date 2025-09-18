Alerta en el Glaciar del Aneto: Accesos restringidos por condiciones extremas

El Glaciar del Aneto, situado en el Parque Natural Posets-Maladeta, ha sido escenario de múltiples incidentes en las últimas semanas debido a sus condiciones extremas. La Guardia Civil y expertos en montaña han emitido alertas instando a los montañeros a evitar ciertos accesos y a extremar las precauciones.

Recientemente, un joven de 26 años sufrió una grave caída en el glaciar, requiriendo su evacuación en helicóptero al Hospital de Barbastro. Además, dos montañeros quedaron enriscados en una zona peligrosa del glaciar, siendo rescatados por los GREIM y la Unidad Aérea de Benasque.

Gobierno de Aragón, a través de Montaña Segura, ha recomendado evitar el acceso al glaciar por el Portillón Superior debido a la dureza del hielo y la presencia de grietas y rocas en la superficie. En su lugar, se sugiere tomar rutas alternativas que pasan por el Ibón del Salterillo, partiendo desde el Refugio de la Renclusa o desde Besurta.

Se recuerda a los montañeros la importancia de llevar el equipo adecuado, como piolet, crampones y casco, y de no realizar la actividad en solitario. Además, se aconseja consultar la previsión meteorológica antes de la ascensión y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Para más información y actualizaciones, se recomienda seguir las recomendaciones de la Guardia Civil y consultar fuentes oficiales sobre el estado del glaciar y las rutas de acceso.