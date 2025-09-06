El alcalde de Jaca se compromete a no ejecutar el proyecto del Oroel Park si no cumple con los requisitos medioambientales

El alcalde de Jaca ha reiterado su compromiso con la legalidad y la protección del entorno natural, asegurando que el proyecto Oroel Park no se desarrollará si no cuenta con todas las garantías de sostenibilidad ni supera los informes ambientales pertinentes.

“Hasta ahora he mostrado prudencia a la espera de la resolución de la Comisión de Medio Ambiente, que determinará la viabilidad del proyecto. Sea cual sea la decisión, la respetaremos”, ha declarado.

El primer edil también ha destacado la voluntad del equipo de gobierno de mantener el diálogo abierto con todos los colectivos implicados, afirmando que “la participación ciudadana es esencial para lograr soluciones consensuadas y sostenibles”.

Además, ha reafirmado su compromiso con los acuerdos de gobierno vigentes y ha garantizado que “no se hará nada que no esté expresamente permitido por la normativa ni por los órganos competentes”.

En caso de que el proyecto no obtenga los avales necesarios, el alcalde ha asegurado que se buscará una ubicación alternativa.