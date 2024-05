Agricultura, fauna silvestre y turismo: buscando la convivencia

El avistamiento de un oso en la zona de Sallent de Gállego ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre la convivencia entre estos animales y el sector ganadero, que siempre es el principal perjudicado.

El agrarista, Fran Aísa, ha señalado en COPE que "la convivencia es imposible" y espera que no se produzcan ataques porque parece que estos animales han salido de la hibernación con hambre, no solo aquí sino en otros lugares.

La reintroducción de osos y lobos es un tema que los profesionales ganaderos no entienden, ya que se pone en peligro su modo de vida. Recientemente, se han visto algunos jabalíes en la ciudad de Zaragoza. Aísa se pregunta: si para controlar la población de jabalí en las grandes urbes soltarían depredadores como hacen aquí.

Mientras la preocupación y la incertidumbre acrecenta, no faltan curiosos que se acercan a la zona en la que se ha avistado el oso para hacerle fotos y, si es posible, aunque sea de lejos, hacerse un selfie. Un hecho que también ha ocurrido en el valle de Hecho y Ansó, donde también se han visto osos desde hace tiempo. Los ganaderos contemplan atónitos esa escena en la que llegan visitantes en busca del oso, como si de un circo se tratara. ¿Hace falta más turismo en el Pirineo?, se pregunta Fran Aísa. ¿Es mejor que haya menos turismo, pero de un mayor poder adquisitivo y no saturarnos de gente que no deja un duro y viene a hacerse un selfie con el oso? Cada uno que reflexione.

