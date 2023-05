Serrano pide gobernar porque "Jaca ha votado un cambio" pero, ¿qué hará el PAR?

Tras la resaca de la noche electoral es el momento de pactar. El espectro político en Jaca ha quedado muy fraccionado con 7 partidos ya que tan sólo Ciudadanos y FIA se han quedado sin representación. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada con 1560 votos, 176 más que el partido socialista, y ahora Carlos Serrano debe empezar a mover fichas para ser alcalde. Ya en la madrugada del domingo, Serrano tuvo los primeros contactos con los que podrían ser sus socios más naturales para formar la mayoría aunque fueron todos los candidatos los que le felicitaron por el triunfo. De hecho fue la socialista Olvido Moratinos la primera que llamó a la sede del PP para dar la enhorabuena por ser la lista más votada. Sin embargo la felicidad entre los populares no era completa; sabían que debían poner de acuerdo a Aragoneses, Vox y PAR, y aquí los primeros comentarios soterrados de varios miembros de las diferentes formaciones no se hacían esperar. "Con el PAR no pactaremos", "Si entra VOX lo vemos difícil", "Toca reflexionar mucho"...y a toda esta incertidumbre se unía las propias declaraciones de Moratinos en el especial elecciones en COPE en directo el domingo noche. "No descartamos nada, vamos a intentarlo. Hay partido".

A pesar del importante descenso de votos y concejales, a pesar de todas las dificultades por las que ha pasado el Partido Aragonés en los últimos meses, la caprichosa aritmética le ha hecho protagonista total. En manos de Elena Betes puede estar la gobernabilidad. La noche en la sede improvisada en casa de José María Abarca fue larga: decepción por los resultados y mucha reflexión sobre el camino a tomar. No ha sido hasta la mañana de este lunes cuando Betes ofrecía unas primeras declaraciones en Herrera en Cope: "Los resultados no han sido buenos, es evidente. Pero también es cierto que los que querían un cambio y nos animaban tampoco no han votado, ¿vamos a hacerles caso ahora? Por otro lado tenemos al Partido Socialista que va a venir ahora que tenemos un concejal cuando en el 19 con tres podríamos haber formado gobierno. En fin, es momento de reflexionar y decidiremos", dijo Betes en Cope.

Estas palabras rápidamente fueron analizadas por Serrano, que acudía a los estudios para analizar la situación. "Ayer hablé con Guillén, Betes y Moreno. Este es el juego de los pactos, ahora vamos a ver lo que pasa. Hay que respetar siempre lo que quiere la ciudadanía y lo que ha querido es que la lista más votada sea el PP. Ha pedido un cambio y nuestra responsabilidad política, la de todos lo que nos hemos presentado, hay que repartir. El PP no pone líneas rojas con nadie, un programa electoral abierto y con muchos puntos en común. Todos los partidos que quieran venir a trabajar por Jaca independientemente de su ideología, haremos un buen trabajo. Hay muchas posibilidades: se puede hacer un equipo de gobierno con mayoría absoluta con 9, se puede hacer un acuerdo de gobernabilidad, se puede permitir que gobierne la lista más votada con acuerdos puntuales...lo vamos a decidir en los próximos días. El PP tiene las puertas abiertas sobre todo en el interés general que es Jaca y sus 33 pueblos".

Y este lunes seguirán los contactos. Está previsto que PSOE y PAR mantengan un contacto esta tarde, mientras que el PP tendrá reunión propia para analizar resultados y tras la misma levantará el teléfono para iniciar de forma más concreta negociaciones con Aragoneses y VOX. En los dos casos el optimismo es recíproco, no en vano, Aragoneses a las Cortes ha ido junto al PP, aunque Guillén quiera marcar su espacio. Moreno pondrá facilidades aún pidiendo su cuota de poder como la formación de Abascal está exigiendo en los pactos nacionales. Y, ¿qué hará el PAR?

Audio