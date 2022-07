El IV Salón Hispano Francés del Cómic tendrá su punto neurálgico en la Plaza Biscós de Jaca

Jaca celebrará el próximo mes de septiembre la cuarta edición del Salón Hispano Francés del Cómic de Jaca / Festival Franco Espagnol de la BD à Jaca. Este es un encuentro de gran envergadura en el sector ya que acerca a los autores y editores españoles, la industria del tebeo Francesa, una potencia en este sector. El objetivo del Salón es, precisamente, crear un polo de atracción para los editores del país vecino pero siempre con una apertura a todos los públicos que pueden disfrutar tanto de la Feria del Cómic como de las actividades paralelas. En la presentación de este evento han participado Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, la concejal de Juventud, Laura Climente, la secretaria de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic, Cristina Hombrados, y el coordinador del Salón, Daniel Viñuales.

Como ha destacado Juan Manuel Ramón en la presentación del Salón, Jaca es una ciudad con unos vínculos muy estrechos con Francia, no solo geográficos e históricos sino con proyectos vivos, como este Salón, que hacen de la ciudad un importante punto de encuentro. Por su parte, la concejal Laura Climente ha recordado que, después de las primeras ediciones, la de este año es un punto de partida y “trabajaremos para que no haya un techo para este evento” Por primera vez el Salón se celebrará en la plaza Biscos, donde se instalarán las casetas de las editoriales, y el Palacio de Congresos de Jaca, donde se realizarán las diferentes actividades, serán los escenarios de un Salón que, como novedad, arrancará el viernes 2 de septiembre a las 17h. Este año serán 20 los expositores entre editoriales, fanzines y autores que llegan desde Valencia, Cataluña, Madrid, País Vasco y Francia, entre las que destaca Bang, Astiberri, Cascaborra y las aragonesas GP Ediciones, Taula y Malavida. En cuanto a los invitados e invitadas de este año, cabe destacar a los autores franceses Thierry Robin, Émile Bravo y Lucile Thibaudier. Entre los españoles destacan Artur Laperla, Ana Galvañ, Ramón Marcos y Pepe Galvez. Los autores aragoneses presentes en esta edición serán los incombustibles Carlos Azagra y Encarna Revuelta, Sara Jotabe, Javier Marquina u Óscar Sanz entre otros. comunicacion@aytojaca.es | www.aytojaca.es También contaremos en esta edición con la presencia de los editores Corinne Bertrand (Editions du Soleil) y Benôit Fripiat (Dupuis) que, junto a Joaquín Gracia (agente de autores), revisarán portafolios de autores y autoras españoles. Además, Jaca volverá a convertirse en el epicentro de la crítica y la divulgación de cómic al contar con un encuentro entre la la ACBD (Association des critiques et journalistes de bande dessinée) y la ACDCómics (Asociación de críticos y divulgadores de cómic). La investigación del medio también estará muy presente de mano de Viviane Alary o Dionisio Platel. El cartel corre a cargo del ilustrador Juanfer Brione