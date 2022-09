"Reúna a la mesa de la nieve como usted se comprometió", pide Jesús Gericó al presidente de Aragón

Carta del alcalde de Sallent de Gállego al Presidente de Aragón





"Querido Presidente, Sr. Lamban: Una vez pasado el periodo vacacional, una vez digerido el fracaso total y absoluto de las negociaciones de su comité de expertos con los amigos catalanes y el COE, para la consecución de una candidatura conjunta de los JJOO, toca cumplir con su palabra de reunir en septiembre a la mesa de la nieve como así se comprometió. Una mesa que debe tener como objetivo único, el impulso del sector en nuestra comunidad. Entiendo que igual que quiso sacar pecho en su defensa de Aragón frente a los catalanes, hoy le tocara sacar pecho frente a sus socios de gobierno, ¡¡¡ATREVASÉ!!! Aquellos que le sustentan ya no solo a usted y a su ejecutivo, también a la ciudad referente en el turismo de nieve en Aragón como es Jaca y que debilitan a un equipo de gobierno cuyo principal objetivo debiera ser defender la principal forma de vida del Valle del Aragón.





Realmente es complicado este fin, cuando ustedes fían su financiación a la llegada de los fondos europeos. Dinero hay, aunque no todo el necesario, deberán apostar por aportar recursos de la comunidad si queremos llevar a cabo el proyecto de unión de estaciones, esta será la prueba del algodón para saber si realmente tienen voluntad de que Aragón, el Aragón que ustedes hoy gobiernan, sea ya realmente el mejor destino de nieve de España. ¿Tienen voluntad de formar deportistas para q sean los representantes de España en los futuros JJOO? ¿Tienen voluntad de sentar en una mesa a las tres empresas que gestionan los centros invernales aragoneses para que de una vez por todas Aragón pueda ofrecer un dominio esquiable único y homogéneo con una única Gestora?.

Todos nosotros somos temporales en nuestros cargos, a algunos les toca ser rehenes de los compromisos que adquirieron para llegar al poder, en su caso sus socios le marcaron una línea roja que afecta al desarrollo de la actividad de la nieve y que representa el 8% del PIB de Aragón, con su ambición ha secuestrado el desarrollo de una actividad muy importante en Aragón, lo ha puesto en manos de sus socios y ha puesto en peligro la supervivencia de los valles pirenaicos y de Teruel. Seguro que el hotel de Canfranc tendría una ocupación más alta si la silla del Tobazo fuera un remonte de última generación. Ya sabe usted, de Aquellos que desembragan y que aumentan exponencialmente el número de esquiadores/hora. Pero claro, el orden de los factores aquí sí altera el producto. Es decir, o se priorizan los proyectos de CHA o la suma no da y se cae el ejecutivo. El dinero que nos llega se destina a “sus prioridades”, en este caso a un gran hotel frente al desarrollo de las estaciones, y la gente va a un gran hotel si hay un buen destino turístico, y no pongo en duda las fortalezas y encantos de Canfranc, pero solo con esto, no será viable. El modelo que ustedes apoyan es el impuesto por las minorías, minorías imprescindibles para ustedes, pero que no lo son para Aragón.

En resumidas cuentas. Reúna a la mesa de la nieve como usted se comprometió.

Apueste por deportistas y por la vida en los pueblos. Que la nieve no dependa de fondos europeos. Que dependa de la gente que vive en el territorio y de los políticos que creen en el turismo invernal y todo lo que ello implica. Que él periodo de adaptación al cambio climático no pase por dejar morir la ilusión, el arraigo y la forma de vida de mucha gente de estos valles, aunque seamos pocos votos.





Espero su convocatoria en fechas próximas."