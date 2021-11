Los presidentes de Aragón y del COE presentan "los beneficios de acoger los Juegos Olímpicos de Invierno"

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, pidió al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, exponer qué es y qué significa apostar por una candidatura olímpica como la de los Juegos de Invierno en 2030 en la que ya se trabaja junto con Cataluña para presentarla en marzo de 2022, tras el fin de los juegos de Pekin.

El objetivo es conocer los datos que permitirán una proyección de la imagen de la comunidad que mediáticamente se multiplica por 10.000, ya que el 28% de la población ve los juegos. Por ello, se ha presentado tanto en Zaragoza como en Jaca al mundo empresarial, sindical, financiero, institucional y deportivo, con la clara intención de aunar voluntades y generar sentimiento de comunidad.

La celebración de unos juegos olímpicos cuenta con un gran retorno social y genera empleo, lo que el Pirineo, además, contribuirá a frenar la despoblación y mejorar la vida de sus habitantes.

Para Lambán es una oportunidad “formidable” para el territorio en su conjunto y para el empresariado, ya que, además de las ventajas fiscales que les puede reportar, siempre se asegura un retorno social. La celebración de los juegos beneficia al territorio, a la imagen y al futuro de la comunidad.

Son numerosas las bazas que presenta el territorio conjunto pero, según el presidente del COE, hay una especialmente relevante a la hora de competir con otras candidaturas: el entendimiento, el respeto y el diálogo social y la capacidad de organizar algo juntos. El hecho de que con este motivo se hayan sentado a la mesa Aragón, Cataluña y España en un proyecto común es, según Blanco, “la gran premisa”. Tras tres reuniones con la comisión de seguimiento, cree que hay ya un terreno avanzado de concreciones. No obstante, ha advertido que, de no ser capaces de un acuerdo final, “es mejor no perder el tiempo porque no habrá partido que jugar”.

Beneficios de ser sede de los juegos olímpicos, según el presidente Lambán y Alejandro Blanco

La dimensión de estos juegos se traduce en la participación de 100 países (con 8 federaciones internacionales) y casi 3.000 deportistas, además de los técnicos. La celebración dura 17 días para 100 pruebas de 16 disciplinas distintas.

En los juegos paralímpicos, que se celebran quince días después, se reduce un poco la participación: son 569 deportistas (500 oficiales), una duración de 10 días, 50 países participantes, 8 disciplinas y 80 pruebas.

Tal como ha expuesto Alejandro Blanco, los juegos se han ido adaptando desde 2014 a la realidad económica y social y a las demandas de la sociedad, de manera que ya no se organizan juegos con macroinstalaciones, se evita el despilfarro y generar déficits "inasumibles" para las ciudades que son sede de los juegos. De esta forma, ha relatado, se cuenta con dos presupuestos: el de infraestructuras y el organizativo-operativo. Este último que refleja unos gastos reales de 1.400 millones de euros, pero el COI aporta 900 millones, lo que sumado a patrocinadores o medios de comunicación, entre otras, se llega a cubrir el total de gastos sin generar un euro de déficit.

Blanco ha insistido en que más allá de los 17 días de celebración, está el período anterior de preparativos, ya que son siete años desde que el territorio es elegido y se embarca en su organización y mientras, es el centro de atención de los deportes de invierno de todo el mundo, además de ser visitado por deportistas de los 206 comités olímpicos (o de los 100 que participan en este caso, y que acuden a entrenar y vivir, proyectando en ese tiempo la imagen del territorio a niveles “inimaginables” hasta entonces.

Mediáticamente, la imagen se multiplica por 10.000, con 157.812 horas de cobertura televisiva en los juegos de Pyeongchang, un 38% más que cuatro años antes en Sochi. La audiencia total ha sido de 1920 millones de personas; 670 millones de usuarios de televisión digital con 3.200 millones de videos vistos y 16.200 millones de minutos vistos. En conclusión, ha habido un aumento de 120-130-113%, respectivamente, con respecto a Sochi. En los medios sociales ha habido 300 millones de usuarios; 1600 millones de videos vistos y más de 3.000 millones de minutos vistos.

Mejorar las infraestructuras, la accesibilidad, apostar por la sostenibilidad ambiental, son algunas de las apuestas para trabajar. Los plazos están marcados: en marzo de 2022 se prestará la candidatura y de marzo de 2022 a marzo de 2023, el COI tomará el relevo y trabajará con el COE de forma pública. Hasta ahora, se realiza un trabajo necesariamente silencioso para que llegue a buen puerto. A partir de ahora, el trabajo será de la comisión técnica.

Fortalezas de Aragón

Aragón se encuentra en una posición más que óptima para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, según el presidente Lambán, pues además de instalaciones, nieve y pistas, también puede aportar deportistas de nivel, gracias a la labor de los centros especializados de tecnificación.

Y es que en el aspecto deportivo, el nivel de tecnificación correctamente desarrollado facilitará la inclusión de deportistas aragoneses en distintas modalidades, contando con opciones de resultados en las distintas disciplinas. Se ha impulsado hace ya 6 años las Aulas de Tecnificación Deportiva en el IES Pirineos de Jaca, donde se están realizando especialidades olímpicas como el Hockey sobre Hielo, el Curling y el Biathlon.

Además, en Jaca se sitúa también el CETDI Aragón. El Centro Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno de Jaca (CETDI–Aragón) es un Centro Catalogado como tal, por el Consejo Superior de Deportes en fecha de 29 de mayo de 1.998, cuyo titular es el Gobierno de Aragón. La finalidad del CETDI–Aragón es facilitar a los jóvenes practicantes de Deportes de Invierno en las especialidades correspondientes, que puedan compaginar sus entrenamientos y la competición, así como su promoción a los equipos y selecciones nacionales, equipos olímpicos, con la formación académica correspondiente.

Existen también varios Programas de tecnificación: Programa estatal de esquí alpino, Programa estatal de esquí de fondo y Programa Autonómico de biathlon.

Respecto a instalaciones, el territorio aragonés cuenta ya con las mejores pistas y circuitos homologados para acoger las distintas competiciones. Estas infraestructuras actuales —junto con las ya previstas y otras que pudieran programarse— ayudarán a acoger el evento con las mejores condiciones técnicas.

Aragón dispone en la actualidad de las siguientes instalaciones:

• En ESQUÍ ALPINO y SNOWBOARD hay 5 instalaciones: Astún, Candanchú, ARAMÓN Cerler, ARAMÓN Formigal y ARAMÓN Panticosa.

• En ESQUÍ DE FONDO está el Circuito de fondo de Candanchú, el Circuito de fondo de Linza (Ansó) y para BIATHLON, está Candanchú.

• Para ESQUÍ DE VELOCIDAD (SPEED SKIING) cuenta con ARAMÓN Formigal.

• Para los deportes de HIELO está el Pabellón de Hielo de Jaca y como complemento, se disponen de 2 más de primer nivel tanto en Huesca como en Zaragoza.

• OTRAS INSTALACIONES NIEVE. Snowboard, tanto en Aramón Formigal como en Astún, existen Snow-Park con diferentes módulos en los que se realizan competiciones de Slope-Stile. En Aramón Formigal hay pista de Boarder-cross y Ski-cross donde se realizan Campeonatos de España. Y Saltos de esquí (Ski jumping) en Astún el Trampolín K90.

Todo ello permitirá contar con un alto nivel de participación, en la que será una candidatura con total implicación del territorio y apoyando la vertebración del mismo. Un evento que, diseñado a partir de valores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, puede convertir los Juegos Olímpicos de los Pirineos en la primera Olimpiada Verde de la historia.

Aragón Pirineos 2030, deporte accesible. En París 2024 se dará un paso más para equiparar las olimpiadas con los Paralímpicos y, en ese camino hacia la igualdad y la accesibilidad, se debe continuar trabajando para que el deporte olímpico sea más accesible e igualitario, tanto para deportistas como para seguidores. La candidatura 2030 se distinguiría por ser dual, optimizando recursos e inversiones, haciéndola más sostenible y equiparando la relevancia de todos los participantes tanto en lo deportivo como en la repercusión y atención en medios. Con una candidatura accesible se conseguiría también dotar a los territorios de instalaciones adaptadas al 100%, en un claro apoyo al deporte accesible y universal.