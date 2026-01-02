Un vermut pone el broche de oro al 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo

La asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo ha puesto el punto y final a la conmemoración del 1800 aniversario del nacimiento del santo con un vermú extraordinario. El acto ha tenido lugar coincidiendo con la fecha que la tradición le atribuye a su nacimiento, el 31 de diciembre del año 225. Esta iniciativa especial refuerza el calendario de actividades de la entidad y se suma al tradicional brindis navideño que la asociación organiza cada año, sirviendo como un cierre simbólico y festivo.

Convivencia y espíritu laurentino

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Encarnación, un espacio que ha acogido a miembros de la junta directiva, allegados y simpatizantes. El ambiente ha estado marcado por la cercanía, la convivencia y el espíritu laurentino que caracteriza a la asociación, fortaleciendo los lazos entre socios, colaboradores y todos los que apoyan la labor de la entidad.

Un año de difusión y éxito

Este vermú ha permitido poner en valor la importancia de mantener vivas las tradiciones vinculadas al patrón de Huesca. La actividad pone fin a un año cargado de iniciativas y de promoción de la figura del santo, no solo en la ciudad, sino también en distintos puntos de España y fuera de las fronteras nacionales, consolidando el papel de la asociación como referente en la difusión del legado laurentino.

Desde Huesca Cuna de San Lorenzo se ha agradecido la asistencia y el apoyo constante de todas las personas que hacen posible la continuidad de estas celebraciones. Finalmente, la asociación ha trasladado una felicitación con sus mejores deseos para 2026 a quienes se sienten vinculados a San Lorenzo en todo el mundo, un mensaje extensivo a toda la ciudadanía oscense, depositaria y custodia viva de esta tradición.