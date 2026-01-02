Un vermut pone el broche de oro al 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo
La asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo culmina un año de celebraciones con un acto que refuerza el legado y la tradición del patrón de la ciudad
La asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo ha puesto el punto y final a la conmemoración del 1800 aniversario del nacimiento del santo con un vermú extraordinario. El acto ha tenido lugar coincidiendo con la fecha que la tradición le atribuye a su nacimiento, el 31 de diciembre del año 225. Esta iniciativa especial refuerza el calendario de actividades de la entidad y se suma al tradicional brindis navideño que la asociación organiza cada año, sirviendo como un cierre simbólico y festivo.
Convivencia y espíritu laurentino
El encuentro se ha celebrado en la sede de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Encarnación, un espacio que ha acogido a miembros de la junta directiva, allegados y simpatizantes. El ambiente ha estado marcado por la cercanía, la convivencia y el espíritu laurentino que caracteriza a la asociación, fortaleciendo los lazos entre socios, colaboradores y todos los que apoyan la labor de la entidad.
Un año de difusión y éxito
Este vermú ha permitido poner en valor la importancia de mantener vivas las tradiciones vinculadas al patrón de Huesca. La actividad pone fin a un año cargado de iniciativas y de promoción de la figura del santo, no solo en la ciudad, sino también en distintos puntos de España y fuera de las fronteras nacionales, consolidando el papel de la asociación como referente en la difusión del legado laurentino.
Desde Huesca Cuna de San Lorenzo se ha agradecido la asistencia y el apoyo constante de todas las personas que hacen posible la continuidad de estas celebraciones. Finalmente, la asociación ha trasladado una felicitación con sus mejores deseos para 2026 a quienes se sienten vinculados a San Lorenzo en todo el mundo, un mensaje extensivo a toda la ciudadanía oscense, depositaria y custodia viva de esta tradición.
