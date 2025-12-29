Un guía de montaña desvela las claves del riesgo en el Pirineo tras el alud mortal en Huesca: "En el monte no hay normas y cada uno toma sus decisiones"

Un alud mortal en el pico Tablato, en el Pirineo Aragonés, se ha cobrado este lunes la vida de tres personas y ha dejado a una mujer herida. La avalancha, que se produjo a mediodía en una cota de 2.700 metros cerca del balneario de Panticosa en Huesca, sorprendió a un grupo de seis esquiadores.

Aunque el nivel de riesgo de aludes estaba en 2 sobre 5, considerado moderado, la tragedia ha puesto de manifiesto los peligros inherentes a la alta montaña, incluso para deportistas experimentados.

El análisis de un experto

Fede San Sebastián, un guía de montaña que trabaja habitualmente en el valle de Tena, conoce bien la zona del accidente. Describe el pico Tablato como un "terreno alpino" y "complejo", con un descenso que, en buenas condiciones, es excelente, pero que "entraña sus peligros". Según el experto, es una zona "propicia" para la formación de avalanchas, una realidad constante en este tipo de paisajes de alta montaña donde la estabilidad del manto nivoso puede cambiar rápidamente.

El perfil de quienes frecuentan estas áreas es variado. San Sebastián explica que, aunque generalmente se ve a "gente que ya tiene cierto nivel", la popularidad de la montaña no deja de crecer: "Cada vez estamos más gente". Este aumento de aficionados, de todos los niveles, convive en un entorno que exige un alto grado de conocimiento y respeto por las condiciones cambiantes.

Controlar es imposible pero sí puedes mitigar el riesgo" Fede San Sebastián Guía de montaña

Ante la pregunta de si se pueden prever estos fenómenos, el guía es claro: "Lo que es controlar sería imposible, lo que puedes hacer es mitigar el riesgo y la exposición tuya". Para ello, existen herramientas como los boletines de peligro de aludes que ofrecen una valoración técnica del estado de la nieve. Sin embargo, la decisión final recae en la persona. "De ahí entra la experiencia de cada uno y cómo quiere afrontar su excursión y su nivel de riesgo", afirma San Sebastián.

00:00 Volumen Cerrar GUARDIA CIVIL Rescate en Panticosa con 3 personas fallecidas

La montaña, un entorno sin normas

San Sebastián subraya que no es obligatorio contratar a un especialista, pero un guía profesional "va a jugar con tu nivel físico, con tu nivel técnico, las condiciones de la montaña, y en base a eso, pues oye, vamos a este monte, vamos a otro". En última instancia, la libertad es una de las características de este entorno. "El monte es un sitio en el que que no hay normas y ojalá que no las haya", reflexiona, "pero entonces, cada uno toma sus decisiones".

El monte es un sitio en el que que no hay normas" Fede San Sebastián Guía de montaña

Esta libertad, sin embargo, conlleva una gran responsabilidad. El guía advierte sobre la creciente influencia de los estímulos de las redes sociales, que pueden llevar a algunos a traspasar la delgada línea que separa una aventura de una tragedia. "Hay veces que acercarte a la línea de lo que es peligroso y lo que no, pues, a veces, guau. Todos somos humanos y, joder, y estas cosas, pues ocurren, es el juego", lamenta.

LOS DETALLES DEL ACCIDENTE MORTAL EN EL PIRINEO

Los tres fallecidos, dos hombres y una mujer, procedían del País Vasco. La esquiadora herida fue evacuada con hipotermia y contusiones al Hospital Universitario San Jorge de Huesca. La tragedia ha movilizado a las autoridades, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se desplazó a Panticosa para seguir de cerca las labores de los equipos de emergencia y mostrar su apoyo a los afectados por este duro golpe en el corazón del Pirineo.