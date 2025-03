El teatro Olimpia de Huesca acoge este sábado la gran gala lírica para celebrar su centenario

La Fundación Anselmo Pie Sopena presenta la Gran Gala Lírica que celebrará los 100 años de historia de este emblemático teatro. Tendrá lugar este sábado, día 15 de marzo, a las 20:30 horas, con apertura de puertas y photocall desde las 20 horas.

Esta gala es uno de los actos centrales de la celebración del centenario del Teatro Olimpia y su inauguración corrió a cargo del afamado tenor Fleta. Años más tarde, su reinauguración tras la reforma la ejerció la genial soprano Teresa Berganza y la Fundación Anslemo Pie Sopena ha reunido para el centenario a un auténtico elenco de lujo que representa la lírica nacional actual a las mil maravillas. La Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes Ainhoa Arteta, la genial descendencia vocal de Montserrat Martí Caballé, el versátil varítono castellano Luis Santana y la mejor voz de Aragón, la montisonense Eugenia Boix se han unido para la ocasión, contando con Victor Carbajo al piano.

Las localidades para la gala están a punto de agotarse, quedando sólo disponibles algunas localidades de anfiteatro. Las entradas se pueden adquirir en la web y las taquillas del Teatro Olimpia desde las 18:30 horas.

Breve biografía de los actuantes:

- Ainhoa Arteta: Debutar con el personaje de Mimí en La Bohème de Puccini no es fácil. Todavía menos si es sobre el escenario del Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York. No obstante, Ainhoa lo consiguió, y con nota. Este debut, junto con el premio del Concours International de Voix d’Opera de París, fueron el inicio de una trayectoria brillante.

La lista de escenarios en los que ha actuado es de vértigo: desde el Metropolitan Opera al Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Teatro Bellas Artes de Méjico, Musikverein de Viena, la Scala de Milán, Teatro Bolshoi de Moscú, San Carlo de Nápoles, L’Arena de Verona, Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, Royal Opera House de Londres, Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceo en Barcelona entre otros. Esto le ha permitido ponerse en la piel de personajes principales de óperas como La Traviata, La Bohème, Romeo et Juliette, Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, Adriana Lecouvreur, La Wally.

Entre sus grandes éxitos destacan su papel en Cyrano de Bergerac junto a Plácido Domingo en San Francisco Opera y en el Teatro Real; La Bohème en el Metropolitan y La Scala de Milán, Otello en La Coruña, Turandot, Carmen y La Bohème en el Liceo,Dialogues des Carmelites,Eugene OneguinySimon Boccanegraen ABAO, el estreno en París de la ópera “Le dernier jour d’un condamné”, Don Carlo en la Ópera de Oviedo y Don Giovanni en el Teatro Real, entre otros.

No obstante, Ainhoa no busca encasillarse en actuaciones operísticas, es por eso que también ofrece recitales y conciertos con grandes maestros como Sir Neville Marriner, Christian Badea, y Pablo González, y pianistas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Malcolm Martineau y Javier Carmena.

- Montserrat Martí Caballé: Realizó su debut operístico en la Staatsoper de Hamburgo como Zerlina en Don Giovanni: “Cantó una Zerlina deliciosa” (Die Welt). “Fue una Zerlina con una voz de soprano pura y sólida” (Hamburger Anzeigen und Nachrichten).. “La principal atracción de la noche fue el debut de Montserrat Martí: una Zerlina impresionante. Una joven soprano con una voz bien proyectada y una sólida técnica” (Das Opernglas).

Desde entonces, ha regresado a Hamburgo para otra serie de representaciones de Don Giovanni. Debutó en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, como Liu en Turandot, re ejado en la prensa como “el nacimiento de una estrella” (La Vanguardia – 29 de Octubre de 1999) y “el nacimiento de una nueva diva” (ABC – 28 de Octubre de 1999).

Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, decidió alternar esta actividad con los estudios de música y canto, participando en conciertos bené cos como el Concierto de Solidaridad para Ruanda en la Catedral de Palma de Mallorca, en presencia de S.M. La Reina Sofía, en el Festival de Hampton Court en un concierto a bene cio de la Royal Collection Trust en presencia de su Patrón, el Príncipe de Gales, y para la Fundación Olga Havel, en favor de los niños descapacitados en Praga. Ha cantado en la Gran Sala de Actos de la UNESCO de París, bajo la dirección de Zubin Mehta.

Montserrat Martí ha cantado diversos conciertos y recitales en Europa, entre ellos en la Deutsche Oper de Berlín, Alte Oper de Frankfurt, Musikhalle de Hamburg, Musikverein de Viena, Salle Gaveau de Paris, Festival Internacional de Música Castell de Peralada y Palau de la Música Catalana de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshoi de Moscú y Teatro Maryinsky (Kirov) de San Petersburgo. Así mismo ha cantado el Requiem de Mozart, bajo la dirección de Sir Neville Marriner y también ha grabado y ha cantado en concierto con Vangelis en el repertorio cross-over.

Fue elegida por las Fundaciones Leonard Bernstein y Jerome Robins como protagonista (María) para el estreno en la Scala de Milán de West Side Story.

Participó en la gala conmemorativa de los 100 años de la Gran Sala del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, junto a Yuri Bashmet, Shlomo Mints, Alexander Knyazev, Valery Gergiev, Orquesta y Coro del Teatro Maryinsky de San Petersburgo, así como en el Festival de Pascua de Roma, en el Royal Albert Hall de Londres, en la Deutsche Oper Berlin, en la Philharmonie de Colonia y en el Festival de Música de Peralada.

En las ultimas temporadas ha representado La Clemenza di Tito en el Gran Teatro del Liceo y en el Palau de la Música de Valencia, La Vièrge de Massenet en el Théâtre Impérial de Compiègne, Zerlina en Don Giovanni en la Ópera de Palm Beach y Orfeo y Euridice en Barcelona. en el Gran Teatro del Liceo, Despina de Così fan tutte y Edgar de Puccini (rol de Fidelia) en el Festival Euro Mediterraneo de Roma, el rol de Octavie en Cléopâtre de Massenet en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, así como en Teatro Real de Madrid y diversos conciertos en el Konzerthaus de Viena y Philharmonie de Colonia, entre otros. Ha debutado el rol protagonista de la Opera Mireille de Gounod en Le Palais des Rois de Majorque en Perpignan, el rol de Musetta en La Boheme, debuta el rol protagonista de la Opera Le Roi d’Ys y el rol de Glauce de la Opera Medea en el Festival de Taormina. Recientemente realizó 10 representaciones de Gianni Scchichi, con la Opera de Catalunya, debuta el rol de Mimí de La Boheme en la Opera de Tesaliniki y posteriormente lo hace con la Opera de Catalunya,interpretó el Himno de la Expo de Zaragoza en su inauguración, y realizó una gira de varios recitales y conciertos por Europa entre los cuales están en la Filarmonica de Colonia, la Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Munich, la Musikhalle de Hamburgo, debuta el rol de Doña Elvira en la opera de Mozart Don Giovanni, el rol de Micaela en la Carmen de Bizet, acaba de interpretar el rol de Liu en Turandot con la Opera de Catalunya y próximamente debutará el rol de Juliette en la opera de Gounod Romeo et Juliette.

Eugenia Boix: Natural de Monzón. Obtiene el título Profesional en su ciudad natal y Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Realiza postgrado de canto en la ESMUC y en el Conservatorio Superior de Bruselas master de Lied. En 2007 gana el 1er premio en las “Becas Montserrat Caballé – Bernabé Martí”. En Junio de 2012 es semifinalista en el prestigioso concurso Operalia, organizado por Plácido Domingo, realizado este año en Pekin. En 2009 y 2010 gana la beca ”Angel Vegas” entregada por S.M. la Reina Dña.Sofía. Ha cantado bajo la batuta de nombres como; Federico Maria Sardelli, Carlos Mena, Mónica Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Luis Antonio González, Eduardo López Banzo, Aisslinn Nosky ,Alejandro Posada, Miquel Ortega,Gennadi Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo, Lars Ulrik Mortensen , Kazushi Ono y Sir Neville Marriner. Ha interpretado; Belinda en Dido & Aeneas y The Fairy Queen de Purcell. Corinna en Il Viaggio a Reims en el Teatro Real de Madrid, Frasquita en Carmen, Pamina en Die Zauberflöte, Woglinde en Das Rheingold y numerosos oratorios y recitales con piano, cuerda pulsada, orquesta y grupos de música antigua en Francia, Italia, Suiza, Austria , Alemania, Rusia, Polonia y América. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Radio Clásica, Radio Catalunya Música, Radio Clásica Portuguesa, Radio Austríaca Clásica, la B.B.C y Medicitv. Su discografía artística incluye: Responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, con Música Ficta y Raúl Mallavibarrena, Labordeta Clásico con La Orquesta del Maestrazgo, Javier Ares y Miguel Ortega. Amor Aumenta el valor de José de Nebra con Los Músicos de su Alteza y Luis Antonio González , Canto del Alma, obras de Cristóbal Galán ,Misa Scala Aretina de F.Valls y Juan Hidalgo; Música para el Rey Planeta y Música para dos dinastías con La Grande Chapelle y Albert Recasens. Crudo Amor , dúos de Agostino Steffani junto al contratenor Carlos Mena y Forma Antiqva y Principles to Learn to Play the Cello, música de Francesco Supriani, junto al cellista Guillermo Turina y la clavecinista Tomoko Matsuoka.

- Luis Santana: Este barítono Zamorano comienza sus estudios musicales a los cinco años, estudia con grandísimos maestros de la talla de Juana Peñalver, Consuelo Barrio, María Teresa Manzano, Miguel Zanetti, y en la actualidad lo hace con el eminente tenor español Pedro Lavirgen y con Teresa Berganza.

Ha actuado en los teatros y salas de concierto más importantes de nuestro país: Gran Teatro del Liceo, Auditorio Nacional de Música, Fundación Juan March, Auditorio de Zaragoza, Maestranza de Sevilla, Principal de Alicante, Cervantes de Málaga, Miguel Delibes y Teatro Calderón de Valladolid, Romea de Murcia, Auditorio de León, Fundación Príncipe de Asturias, Circulo de Bellas Artes de Madrid, Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, Gran Teatro de Córdoba, Gran Teatro de Huelva, Falla de Cádiz, Batel de Cartagena, Principal de Vitoria, Victoria Eugenia de San Sebastián, Palacio de Congresos de Granada, Mérida, Circo de Albacete, Auditorio de Cuenca, San Lorenzo del Escorial, Maestro Padilla de Almería, etc...

Ciudades como Roma, París, Milán, Nápoles, Budapest, Toulon, Bucarest, Donetks, Iasi, Brasov, Lviv, Rousse, Riga, Oporto, Lisboa, Viena, Eisenach...

Le han dirigido batutas de la talla de García, Roa, Frizzi, Osa, Wilson, Alapont, Lencko, Vasilencko, Diadura, Monsalve, Abelló, Sainz Alfaro, Ortega, Popa, Mesa, Todorov, y un largo etc....

Conciertos memorables en la basílica del Pilar de Zaragoza ante sus majestades los reyes de España, Novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio nacional de Música junto al legendario Orfeón Donostiarra con la presencia de su majestad la reina, réquiem de Mozart en la Catedral de Sevilla, réquiem de Brahms en la Catedral vieja de Salamanca, Homenaje a Victoria de Los Ángeles en la iglesia dónde fue bautizada, Homenaje a Teresa Berganza y a Antón García Abril. Homenaje en el Auditorio de Lleida a Ainhoa Arteta. Gira de conciertos con la gran Nati Mistral, y el desaparecido Paco Valladares sobre la poesía española. Inauguración del festival Otoño musical Soriano bajo la batuta de Odón Alonso. Festival de Robles de Laciana junto a Rosa Torres-Pardo, Festival Internacional de Úbeda, Catedral de Santiago de Compostela, etc...

Especialista en repertorio Rossiniano y en la canción de Cámara española. Uno de sus últimos conciertos ha tenido lugar en Valdedios del estreno para barítono y piano de las canciones asturianas de Antón García Abril, con la presencia del compositor. Recientemente ha grabado el disco Así Canta Castilla, para el sello discográ co Emec discos donde se han seleccionado obras castellanas de compositores de la talla de Antonio José, Guridi, Halffter, Gombau, Arabaolaza y el estreno del ciclo “siete canciones Zamoranas” del compositor Miguel Manzano.

Ha tenido la satisfacción de actuar en las diecisiete Fundaciones de Santa Teresa de Jesús y los lugares representativos por dónde anduvo la santa castellana junto a Paloma Gómez Borrero y Antonio López Serrano.

Trabaja con la soprano española Cecilia Lavilla Berganza con la que ha actuado en gran parte de la geografía española.

Pianista:

- Víctor Carbajo: Compositor y pianista español nacido en Madrid, Víctor Carbajo ha acompañado a destacados cantantes líricos en sus giras por España y el extranjero. Ha actuado como solista en importantes salas de concierto y su música ha sido interpretada en diversos países. Actualmente, compagina su carrera como pianista y compositor con su labor de profesor en la Escuela Superior de Música Katarina Gurska.

Apoyos a la Gala

La Gran Gala Lírica del centenario está organizada por la Fundación Anselmo Pie, propietaria del Teatro Olimpia y cuenta con el patrocinio y apoyo del Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de La Hoya de Huesca, la Fundación Ibercaja, Bodega SOMOS, RAMPA Sonido e iluminación, Bodega SOMOS, SEIN Mantenimiento y La Reina de las Flores.