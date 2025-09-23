'Sijena Sí' llama a concentrarse a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña: "Esperamos al menos 700 personas"

La Plataforma Sijena Sí llama a concentrarse y a sumarse al manifiesto elaborado para reclamar la ejecución de la sentencia que condena al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las pinturas de Sijena que tiene en depósito.

La plataforma Sijena Sí junto a personas de varias organizaciones culturales, políticas y sociales se concentrarán este sábado, 27 de septiembre, a las 12,00 horas a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, MNAC y allí se leerá entre todos el 'Manifiesto de la Sociedad Aragonesa ante el MNAC', que ha sido suscrito hasta la fecha por veintiséis entidades.

La Plataforma sigue llamando a otros colectivos a que se sumen a este manifiesto, y ha lanzado una campaña de firmas para pedir a la ciudadanía en general que suscriban y apoyen esta iniciativa. Sijena Sí ya entregó más de 15.000 firmas hace tres años al MNAC reclamando la devolución de las pinturas.

Puede firmarse en el enlace anterior, a través de la página www.sijenasi.com o bien directamente en https://www.change.org/p/devuelvan-las-pinturas-de-sijena-manifiesto-de-la-sociedad-aragonesa-ante-el-mnac

Se está organizando el transporte para aquellas personas que deseen apoyar la concentración y para animar esta campaña, se ha lanzado un vídeo con el Himno de Sijena Sí que muestra el camino de la Plataforma desde sus inicios y se cantará a las puertas del MNAC junto con la Albada de José Antonio Labordeta, un canto de ausencia por todos los que marcharon de Aragón con el deseo de que regresen, en este caso aplicado a las pinturas de Sijena.

El coordinador de la Plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel, ha señalado que “hasta ahora tenemos 26 entidades, entre ayuntamientos, asociaciones, grupos políticos y centros de investigación, que se han sumado a este manifiesto y pedimos a la ciudadanía que entre en sijenasi.com y también lo suscriba personalmente, tenemos casi esta semana 700 personas”. Ha añadido que “esperamos contar con su voz, aunque sea de forma virtual, en la concentración del sábado, a la que también invitamos a mucha gente a que se sume, porque hay posibilidad de transporte, lo estamos organizando”.