Recorre los senderos y murallas de un castillo 'piedra a piedra'

El castillo de Montearagón volverá a ser, un año más, el epicentro deportivo, cultural y social de la localidad de Quicena y de su entorno los próximos 26 y 27 de septiembre, con la celebración del Montearagón Rock Festival y el Montearagón "Piedra a piedra".

De esta forma, música y deporte se dan la mano. El Ayuntamiento de Quicena en colaboración con el Club Deportivo Aixena proponen una programación para el disfrute de mayores y pequeños.

El viernes 26 de septiembre, se desarrollará el primer evento, en este caso de carácter musical, un festival de rock, con dos grupos oscenses Dedito Finger y The Muddy Flumen. Así lo ha explicado Fernando Vinué presidente del Club Deportivo Aixena.

La diputada de RRHH y derechos sociales, Lola Ibort ha destacado que La prueba llega a su octava edición y pretende ser “un evento único en el calendario de la provincia de Huesca que pone el foco en el Castillo de Montearagón” como espacio de interés cultural y patrimonial.

El sábado 27 de septiembre, se realizará el Montearagón Piedra a Piedra, una prueba deportiva que plantea recorrer los senderos y murallas del Castillo. Por la mañana, los protagonistas serán los niños, que desde los 3 hasta los 13 años podrán tomar parte en la Baby Trail y por la tarde, se llevarán a cado las pruebas más técnicas y de adultos, una de 17 kilómetros, que este año se ha rebajado en 4 kilómetros pero ha ganado en dificultad y la de 9 kilómetros, menos exigente.

Por su parte, el alcalde de Quicena Rafael Blasco ha apuntado que estos " dos acontecimientos situarán al Castillo como epicentro cultural deportivo y social de localidad”

Y para quien no quiera correr y se encuentre más cómodo andando, se ofrece la posibilidad de dos andadas, una de 10 kilómetros más técnica y otra 5 de kilómetros.

Todo ello acompañado de música, una barra para tomar algo, un mercado artesano y un concurso fotográfico. De importe total de las inscripciones, 2 euros se desatinan al proyecto que el Ayuntamiento está llevado a cabo y que consiste en la realización de una maqueta del Castillo de Montearagón cuando en el siglo XVII era una abadía.