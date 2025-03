La Policía Local de Huesca realizó 9.839 servicios e intervenciones en 2024

La Policía Local de Huesca ha presentado la memoria anual de 2024 que se ha dado a conocer en la Comisión de Seguridad Ciudadana. En ella, destaca el despliegue realizado en Catarroja con motivo de la riada, para el que se movilizaron 40 efectivos desde el 3 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2024.

La Policía Local de Huesca, que cuenta en su plantilla con 78 efectivos más ocho de personal no policial para labores administrativas y 32 vehículos, prestó durante el año 2024 un total de 9.839 servicios, siendo más numerosos durante las mañanas, con un total de 4.727, 3.202 por la tarde y 1.910 por la noche. La memoria del Cuerpo también recoge que desde la centralita de la Policía se gestionaron 31.358 llamadas.

La Oficina de Objetos Perdidos registró el año pasado 847 objetos, de los que 428 fueron devueltos y 419 están todavía por devolver. De estos objetos depositados, lo más recurrente son carteras (291), móviles (170), prendas y complementos (159) o gafas (75).

La Policía Local también informa en su memoria del número de personas en riesgo que fueron auxiliadas durante 2024. Fueron, en total, 628. De ellas, 41 que necesitaron atención sanitaria, 198 apoyo de personal sanitario, 95 eran personas desorientadas, 50 sufrían una intoxicación etílica y 79 estaban inconscientes.

Por otro lado, se realizaron 772 intervenciones por causas del ruido, de las que destacan las 282 por molestias en vía pública o las 216 por molestias en vivienda. Los meses en los que más intervenciones realiza la Policía Local a causa del ruido son los de julio (110) y agosto (98). Por el contrario, los meses que menos reclamaciones por ruido reciben son diciembre (40) y febrero (41).

Asimismo, la Policía Local intervino en 210 incendios, siendo los meses con más demanda de auxilio los de febrero (25), diciembre (24) y enero (21).

Las intervenciones por animales fueron de 326, de las que 145 corresponden a animales sueltos.

En mantenimiento urbano se intervino en 463 ocasiones, 45 correspondientes a averías o fugas de agua, 148 por suciedad en la vía pública o 21 por planta o árbol destrozado o arrancado. El mes que precisó más mantenimiento urbano fue el de julio, con 57 intervenciones, seguido de octubre, con 45.

Se realizaron 1.463 intervenciones en materia de seguridad ciudadana y hubo 154 detenidos, 37 más que en 2023, de los cuales, 83 lo fueron por delitos relacionados con la seguridad del tráfico y 71 por seguridad ciudadana. También se levantaron 37 actas por consumo y tenencia de drogas durante 2024.

En cuanto a denuncias por ordenanzas y otras leyes, la Policía Local interpuso un total de 340, 218 relativas a la ordenanza municipal de convivencia. De ésta, 83 están relacionadas con animales, 38 con limpieza, 21 por hacer un uso impropio del espacio público y 17 por orinar en vía pública.

También, se interpusieron 87 denuncias relacionadas con establecimientos de hostelería, de las que 32 fueron por incumplir la ordenanza reguladora de hostelería y similares y 19 por la ordenanza reguladora instalación de terrazas de hostelería.

Se detectaron 744 infracciones que se remitieron a la Dirección General de Tráfico, de éstas, 426 por no haber sometido al vehículo a la Inspección Técnica Periódica establecida reglamentariamente. También se registraron 123 infracciones de circulación cometidas por incumplir la obligación de suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación, 33 por conducir el vehículo reseñado con un permiso o licencia de conducción cuya vigencia ha vencido, 14 por conducir el vehículo reseñado con una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España y 14 por circular con un vehículo cuyos neumáticos no reúnan las condiciones mínimas de utilización, según lo exigido reglamentariamente.

Se contabilizaron 4.536 infracciones del Reglamento General de Circulación, donde destaca el paseo Ramón y Cajal con 535, seguido de la plaza de la Moneda con 132 o calles Cleriguech y Zaragoza con 130.

Se cometieron 232 infracciones de circulación cometidas por vehículos de movilidad personal, 208 por patinetes y 24 por bicicletas.

Se han contabilizado un total de 94 accidentes, siendo el mes de enero en el que más se produjeron, 13. Se efectuaron 102 atestados (28 por alcoholemia, 20 por carecer de permiso, 19 por accidente, 16 por alcoholemia y accidente y 10 por negativa a someterse a la prueba de alcoholemia) y 151 diligencias a prevención de las cuales 66 fueron con heridos.

El año pasado se efectuaron 1.111 controles de alcoholemia, de los que 129 arrojaron una tasa positiva. 44 tuvieron denuncia penal y 85 de carácter administrativo.

Por último, hubo 69 denuncias por infracciones al Reglamento General de Circulación relacionadas con drogas.