La Policía Local de Huesca contará con una unidad canina y otra medioambiental

La Policía Local se Huesca celebra este viernes la festividad de las Exaltación de la Santa Cruz, su patrona, y en el acto de entrega de condecoraciones, la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, ha anunciado la incorporación a este cuerpo de dos nuevas unidades, la canina y la medioambiental. La primera se prevé que entre en marcha este mismo año, mientras que la medioambiental lo hará más adelante, porque hacen falta nuevos agentes.

“La unidad de medioambiente tardará un poco más porque necesitamos nuevas incorporaciones y la unidad canina creemos que este año estará en marcha, ya que el vehículo que necesitamos para trasladar a los perros, los arneses y la formación ya está y en principio tenemos dos perros”, ha dicho Orduna.

A ellas ha hecho también referencia el Nicolás Hernández, que asume la Jefatura de la Policía Local de Huesca de forma interina, con “mucho orgullo y satisfacción”. Hernández, además de repasar sus retos y objetivos que pasan por que la policía este más próxima al ciudadano, que la respuesta policial sea aún más rápida, mayor presencia policial en al zona centro y la especialización de agentes, se ha referido a la plantilla y es que la Policía Local cuenta con un déficit de plantilla, que se intentará subsanar con la oferta de empleo público que saldrá en 2026.

Hernández ha dado a conocer que las ratios recomendadas indican la proporción de 1,8 ó 2 policías locales por cada mil habitantes y teniendo en cuenta que Huesca cuenta con 55.850 habitantes, sería necesario contar con 100 policías locales y la realidad es que cuenta con 87 contando con la segunda actividad y 71 en activo. Un déficit que no supone falta de seguridad, ha precisado Hernández, ya que se realizan jornadas extraordinarias por parte de la plantilla. Al respecto, ha comentado que “tenemos un déficit que se nota en el día a día para cubrir servicios, pero no se queda sin cubrir absolutamente nada y la seguridad se está garantizando con unas jornadas extraordinarias que está realizando la plantilla de forma muy responsable”.

Este año, se intentó subsanar esta carencia con una oferta de empleo público y se sacaron 18 plazas de Policía Local, pero sólo se cubrieron 8, ya que para el resto no se cumplieron los requisitos necesarios. Así, en 2026 saldrán las plazas que este año no se han cubierto. Hernández ha dicho que “esas diez vacantes que hemos creado este año se van a sumar a la oferta de empleo público del año siguiente y se sacará en el primer semestre del año la oferta pública de policía y animo al personal que tenga esta inquietud o vocación que se vayan preparando porque el temario y las pruebas son amplias y exigentes”.

Para acoger a los nuevos futuros miembros de la plantilla y áreas de funcionamiento , es necesario contar con unas nuevas instalaciones, que se ubicarán en el Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana de Huesca cuando se concluya. Un espacio que se compartirá con los bomberos.