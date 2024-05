Orduna asegura el impulso a Walqa

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que la estrategia tecnológica del Gobierno de Aragón incluye el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa

Orduna ha insistido en que la creación del nuevo parque tecnológico de Zaragoza junto al campus Río Ebro no va en detrimento de Walqa. De hecho, en este mandato ya se ha anunciado la llegada de cinco nuevas empresas. “En Walqa se está trabajando muy bien y allí está la incorporación de cinco nuevas empresas, es decir, la estretgia para la tecnología en Aragón está clara”.

Ha añadido que “hay avance tecnológico en la sociedad con todos los temas de inteligencia artificial con empresas potentes que tenemos no sólo en Zaragoza sino también en Huesca” y “el que se haga un parque tecnológico en Zaragoza no tiene que ver nada con que no se impulse Walqa”.

De ello ha hablado hoy la alcaldesa en respuesta al PSOE oscense que le ha que defendiera Walqa y no dejara Huesca al albur de las decisiones de Jorge Azcón. Los socialistas creen que entre Orduna y Azcón “van a dejar morir el primera parque tecnológico de Aragón”. Consideran que “esas nuevas empresas anunciadas poco durarán si Azcón sigue pensando solo en Zaragoza”.

A esto, Orduna les ha respondido que “si Walqa se encontraba en una situación de abandono ha sido por la desatención que ha tenido durante los años de gobierno socialista”.

La Plataforma Huesca Suena reivindica que Huesca cuenta con un parque tecnológico, que “tiene capacidad para absorber nuevas instalaciones” y con “terreno alrededor que facilitaría su ampliación”.

Es la respuesta que ha dado el presidente de la Plataforma Huesca Suena, Pedro Camarero, al anuncio realizado esta semana por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a través del que dio a conocer que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la creación de un parque tecnológico en Zaragoza que permita impulsar el tejido empresarial del sector TIC en la comunidad autónoma.

Camarero ha dejado claro que la plataforma se alegra de cualquier implantación tecnológica en Aragón, pero lamenta que no se haya pensado en Huesca que ya cuenta con un parque tecnológico. “Para Huesca Suena cualquier nueva implantación o ampliación de temas tecnológicos en Aragón es positivo”, pero “la pena es que vaya de nuevo a Zaragoza porque en Huesca ya hay un parque tecnológico y tiene capacidad para absorber nuevas implantaciones y alrededores que facilitarían nuevas instalaciones”.

Camarero ha lamentado que “nadie se acuerde de Huesca” y que “todo se vaya a Zaragoza desde hace décadas” y lo más triste, ha dicho, es que “este tipo de situaciones ya ni sorprenden”.

Ha manifestado que “lo triste es que nos acostumbramos a que nadie piense en Huesca y cuando llega una nueva implantación ya no nos sorprende que no sea a Huesca sino a Zaragoza”.