Operación Especial de Tráfico en Navidad: medio millón de coches por las carreteras oscenses y la N-330 como punto conflictivo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado todos sus efectivos de cara a la Operación Especial de Tráfico Navidad 2025/2026, un dispositivo que prevé un movimiento masivo de vehículos por las carreteras del Alto Aragón. Las estimaciones apuntan a que cerca de medio millón de desplazamientos se producirán en la provincia de Huesca desde este viernes a las 15:00 horas, momento en que arranca la operación, hasta el próximo martes 6 de enero, día de Reyes. El principal objetivo del despliegue es garantizar la seguridad vial y asegurar la máxima fluidez posible en un periodo tradicionalmente complejo para la circulación.

El éxodo navideño responde a una combinación de factores que se repiten cada año: las fiestas de Navidad, las reuniones para las celebraciones familiares y el parón lectivo de las vacaciones escolares y universitarias. Los destinos son diversos, abarcando desde lugares de segunda residencia para disfrutar del descanso hasta grandes centros comerciales para las compras de última hora. Sin embargo, el mayor foco de atracción en Huesca son las zonas de montaña, que cada año reciben a miles de aficionados a los deportes de invierno y al turismo invernal.

Para gestionar este ingente volumen de tráfico de la manera más ordenada posible, la operación se ha estructurado en tres fases clave. La primera, la 'Fase de Navidad', se desarrollará durante los primeros días festivos. Posteriormente, la 'Fase de Fin de Año' se centrará en los desplazamientos vinculados a la Nochevieja. El dispositivo concluirá con la 'Fase de Reyes', que gestionará el gran retorno que se produce al finalizar el periodo vacacional.

La N-330, SE PREVÉN RETENCIONES

Pese al amplio dispositivo, las autoridades ya han identificado un punto problemático. Se trata de la carretera N-330, en el tramo entre Lanave y Sabiñánigo. La propia jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha alertado sobre ello, señalándolo como el principal punto negro. "El punto conflictivo es la N-330, Lanave-Sabiñánigo, por las posibles retenciones que puede haber, por la finalización de la autovía", ha afirmado. La transición de la autovía a una carretera convencional en este punto crea un efecto embudo que previsiblemente causará atascos significativos.

El punto conflictivo es la N-330, Lanave-Sabiñanigo, por las posibles retenciones que puede haber" Margarita Padial Jefa provincial de Tráfico en Huesca

Atención en Monrepós: solo neumáticos de invierno

El otro gran foco de atención se sitúa en el puerto de Monrepós, un tramo de alta montaña donde las condiciones meteorológicas adversas pueden complicar enormemente la circulación. En caso de nevadas, Tráfico ha recordado una normativa específica y de obligado cumplimiento que afecta directamente a la seguridad de los conductores que transitan por sus túneles y tramos a cielo abierto. La norma es clara y busca evitar situaciones de bloqueo.

EN CASO DE NIEVE, EN MONREPÓS HAY QUE CIRCULAR CON NEUMÁTICOS DE INVIERNO

Margarita Padial ha sido tajante al respecto, explicando que el uso de cadenas está prohibido en el interior de los túneles. "En caso de que se fije el nivel rojo, hay que tener en cuenta de que por Monrepós no se puede circular con cadenas, sólo con neumáticos de invierno, porque alterna tramos de túnel con tramos de vía a cielo abierto", ha subrayado. Esta medida es crucial, ya que las cadenas pueden dañar el asfalto de los túneles y su uso intermitente no es eficaz. Además, insistió en la necesidad de circular siempre por la derecha, dejando libre el carril izquierdo para el paso prioritario de vehículos de emergencia y quitanieves.

Por Monrepós no se puede circular con cadenas, sólo con neumáticos de invierno" Margarita Padial Jefa provincial de Tráfico en Huesca

La prudencia, el mejor aliado

Para minimizar los riesgos, desde la Jefatura de Tráfico se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia. El primer consejo es la planificación del viaje, lo que implica informarse del estado de las carreteras y de la previsión meteorológica. El segundo pilar es la puesta a punto del vehículo. "Hay que comprobar frenos, el aceite, anticongelante, el alumbrado, la dirección", detalló Padial, recordando que un coche en mal estado es un riesgo para todos.

Además de la mecánica, es vital adaptar la forma de conducir. "Como vamos a conducir con condiciones meteorológicas adversas hay que reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de la vía y aumentar la distancia de seguridad", sentenció la jefa provincial. Esta recomendación es especialmente importante en tramos de montaña y en caso de lluvia, hielo o nieve.

Finalmente, Padial ha recordado la próxima obligatoriedad de la señal V16 geolocalizada, que sustituirá a los triángulos de emergencia a partir de enero de 2026. Este nuevo dispositivo luminoso "establece una conexión con el centro de gestión que marcará dónde se ubica ese vehículo para ser atendido". Su función es clave para aumentar la visibilidad del vehículo detenido y reducir el riesgo de atropellos, uno de los accidentes más graves en carretera.