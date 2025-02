Olga María Ordás nueva presidenta del colegio de médicos de Huesca

José María Borrel anuncia en COPE que no se presenta a la reelección

La doctora, única candidatura presentada, afronta una etapa definitiva para la profesión médica después de una trayectoria de doce años de su predecesor. La doctora Olga María Ordás Lafarga cursó Medicina en la Universidad de Zaragoza. Fue residente en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Miguel Servet y a partir de ahí inició una ejecutoria con varios destinos en la provincia hasta que, desde 2016 es la coordinadora del centro de salud Fidel Pagés Miravé en Los Olivos. En el último mandato ha ejercido de vicepresidenta del colegio

Olga Ordás asume la presidencia, primero, dice "con ilusión. Todos tenemos una etapa en la vida en la que damos un paso adelante al entender la inquietud de los médicos. La Sanidad está en un momento complicado por las modificaciones del Estatuto Marco a nivel nacional y, en Aragón, por el Decreto que afecta a la Atención Continuada. Ambas actuaciones gubernamentales repercuten en los profesionales".

Con la vocación principal de trabajar por el colectivo, pone en valor a su predecesor, José María Borrel, "ha hecho un muy buen trabajo, impecable en la defensa valiente de los intereses de los profesionales".

Quiere lanzar también un mensaje a los colegiados. "El colegio es su casa y a ella, por tanto, pueden acceder ante cualquier inquietud profesional o para cualquiera de nuestros servicios. El objetivo es involucrarlos, motivarlos y que se den cuenta de que, a través de la unión, avanzaremos en la dignificación que merecen las profesiones sanitarias".

EL LEGADO DE JOSÉ MARÍA BORREL

José María Borrel Martínez deja un importante legado tras doce años en la presidencia del Colegio de Médicos, a la que llegó con casi 900 colegiados que en estos momentos han aumentado hasta 1.200, "jubilados incluidos". "Creo que he dejado el Colegio mejor de como estaba, y estoy convencido de que cuando lo deje Olga estará muchísimo mejor. Estamos obligados a conservar lo que funciona y mejorar el resto”.

El doctor Borrel acredita una importante trayectoria que inició en 1980. Tras las Milicias en Talarn y diversas sustituciones, estuvo 4 años en Gimenells, para seguir 11 en La Puebla de Roda, zona de salud de Graus, y luego en Agüero, Murillo de Gállego, Biscarrués y Ardisa ya dentro de la zona de salud de Ayerbe, en cuya cabecera está en la actualidad.

Aunque concibe que ha dejado el Colegio en mejores condiciones, manifiesta un tono reflexivo al afirmar que, "sin embargo, la sanidad y la sociedad están peor. Los políticos y los gestores se creyeron que aquel sistema estupendo y referente a nivel mundial era por ellos, cuando en realidad obedecía al esfuerzo personal de los sanitarios. La “no crisis” de 2007 hizo que lo que más ha sufrido es la sanidad", lo que quedó ratificado con la pandemia. La gestión partidista nos lleva a la ruina.

Algo de culpa tenemos, y hablo en primera persona, los ciudadanos. "No siempre hacemos buen uso del sistema, pero porque no se nos ha enseñado a utilizarlo bien. Al paciente no se nos puede culpar, pero la realidad es que el uso innecesario quita tiempo de atención a los que realmente lo necesitan".

Y también expresa la autocrítica corporativa, lo que más duele, pues “una parte de culpa es nuestra, ahora hablo como sanitario”. El sistema sanitario público trabaja fragmentado, y en este escenario el Especialista de Atención Primaria es considerado de tercera, por detrás del resto de Especialistas. Hay una dependencia del hospital absoluta, y menosprecio a la Primaria. “Si se va esta al garete, el hospital no aguanta ni quince días. La especialidad más bonita, ha dejado de ser ilusionante para los jóvenes médicos”.