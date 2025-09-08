Nuevo curso en la provincia de Huesca para 26.500 alumnos

26.500 niños de infantil, primaria y secundaria han iniciado el nuevo curso, 7.600 en la capital altoaragonesa. 26.500 niños de infantil, primaria y secundaria han iniciado el nuevo curso, 7.600 en la capital altoaragonesa.

La directora provincial de educación Mónica Martínez elegía el colegio de Chimillas para el inicio del curso porque ha tenido una ampliación del centro y cuando acabe la obra va a tener tres aulas de primaria, una aula de infantil, una aula para desdobles, más espacio en el comedor y aseos nuevos. Es una obra importante porque además vamos se cambia todo el tejado y cubierta del edificio. De momento tendrán una aula prefabricada mientras dura las clases que estará lista a finales de mes

Es un cole que tiene alumnos transportados y se ha reforzado el servicio el tema del transporte hasta las 36 rutas y se ha conseguido cerrarlas.5.049 niños transportados a excepción de 7 niños que hasta que se solucione tendrán ayudas individuales

Por otro lado quedan unas 100 plazas de profesores sin cubrir especialmente en matemáticas, lengua y algunas específicas. La Directora ha explicado que han lanzado varias propuestas al ministerio pero no han obtenido todavía respuesta

Por otro lado hay tres centros en obras. La ampliación del aulario del Pedro J. Rubio y se quitará la prefabricada, obra en el aula de dos años del Alcoraz y otra obra muy importante que se va a hacer en Ontiñena, también en el colegio de Ontiñena. A partir de ahí también hay una serie de casi medio centenar de colegios rurales que se van a beneficiar del acuerdo con la DPH para las inversiones, en muchos de ellos las inversiones ya se han hecho, en otros se están terminando

María Cetina, nueva como directora del CRA con 264 alumnos del centro rural agrupado apostaba por la educación y el trabajo que se presta desde los centros en el medio rural

El alcalde de Chimillas Miguel Angel Torres se ha mostrado ilusionado con la ampliación del nuevo centro que llevaban cinco años esperando. Un cole que da servicio a muchos niños de las localidades cercanas