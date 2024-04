En los últimos años ha habido un retroceso y la violencia sexual existe en chicas más jóvenes

En los dos últimos años se está observando un retroceso en relación a la violencia machista especialmente entre los jóvenes. La educadora social en violencia de género, Marina Marroquí ha compartido hoy en Huesca su taller “Eso no es amor” con mil estudiantes de los institutos de la provincia.

Un taller de concienciación y prevención que recorre nuestro pais desde hace 10 años organizado por las unidades contra la violencia sobre la mujer y que hoy ha recalado en Huesca. Chicos y chicas de más de 16 años que han escuchado los mensajes de la educadora social, Marina Marroquí. 700 de ellos de forma presencialen el palacio de congresos y unos 300 a través de striming. El subdelegado de gobierno en Huesca, Carlos Campo ha recordado que esta actividad tiene un doble objetivo "por un lado que conozcan la experiencia de una víctima de violencia de género y que adquieran las herramientas necesarias para prevenir y en su caso superar situaciones como esta y especialmente en las relaciones tóxicas en la adolescencia"









Esta mañana ha sido la tercera vez que Marina Marroqui ha visitado Huesca con este taller. En clave de humor pero con una mirada crítica pretende que los chicos y chicas sean conscientes de que la sociedad sigue educando de manera diferente a hombres y mujeres.

El taller “Eso no es amor” lleva diez años recorriendo todo el pais y Marina Marroquí reconoce que en los últimos años ha notado un retroceso y un repunte en la violencia sexual a chicas cada vez más jovenes. Marina Marroquí ha señalado que " es cierto que ha habido un retroceso bastante imporante, igual hace unos cinco años había mucha más polarización y coincidio con la entrada de la ultraderecha pero ahora de dios años para atrás, ha habido un gran quiebre en esta sociedad que es la violencia sexual. Ahora me encuentro violencia sexual y abuso sexual en niñas mucho mas pequeñas. Si hace cinco años me contaban cosas igual de tremendas niñas de dieciseis, hoy me lo cuentan niñas de trece"

En esta actividad se marca como objetivo que los chicos y chicas se hagan preguntas. La violencia sexual no sólo le pasa a otras sino que le puede ocurrir a cualquiera. Todos tienen mucha información pero no tienen herramientas

Después de cada charla, muchas chicas se acercan a Marina para contarle su experiencia o chicos que identifican algunas conductas que quieren eliminar. Momentos antes del taller, algunos chicos esperaban con expectación la joranda. Alguno de ellos ya había tenido ocasión de participar. Algunos de estos jóvenes reconocían conductas violentas que en alguna ocasión han podido ver en su entorno

Por eso, la educación sexual es fundamental para acabar con esta lacra como ha explicado Marina Marrroquí

Junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil se organizan, además, diferentes charlas dentro del plan director para la convivencia y seguridad en los centros educativos. El subdelegado de gobierno, Carlos Campo ha recordado que hoy se ha reunido el observatorio nacional contra la violencia de género donde se abordará el impacto y la muerte de siete menores en lo que llevamos de año





