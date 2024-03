Los agricultores piden la dimisión del Subdelegado de Gobierno en Huesca

La plataforma AEGA 'Aragón es ganadería y agricultura’, creada por agricultores aragoneses al margen de los sindicatos, solicitan la dimisión del Subdelegado de Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, por los disturbios de la Aljafería en Zaragoza.

El 8M, Día Internacional de la Mujer, también ha estado marcado en Huesca por las protestas y movilizaciones de los agricultores. Una nutrida representación del sector se ha concentrado a las 10,30 horas en la explanada del Palacio de Congresos de la capital oscense, desde donde se ha formado una columna de 50 tractores que, en marcha lenta, se han dirigido a la Plaza Cervantes, donde se ubica la Subdelegación de Gobierno, con el objetivo de entregar al subdelegado un escrito en el que además de reflejar, una vez más, sus reivindicaciones, se solicita su dimisión.

Eduardo Castillo es un agricultor de la zona Este de la provincia de Huesca, que está al frente de la movilización. “Pedimos la dimisión porque nos sentimos reprimidos y censurados por parte del Ministerio del Interior y la Subdelegación de Gobierno es su representación aquí en Huesca y entendemos que es a dónde nos tenemos que dirigir”.

Con ello, los agricultores de AEGA quieren mostrar su indignación por los hechos y apoyar a sus compañeros. “Nos preocupa lo que ha pasado con los compañeros, porque cuando en este país se está cediendo ante los independentistas, los malversadores salen a la calle y otras situaciones ,no podemos entender que se detenga tantas horas a un agricultor”.

Creen que “siempre hay alguien que paga el pato”, según ha señalado otro de los agricultores que ha participado en esta movilización. Entiende que la situación de sus compañeros “puede ser vivida por otros que defienden su trabajo”.

Así, una columna formada por 50 tractores ha partido de la explanada del Palacio de Congresos entorno a las 11,00 horas en marcha lenta recorriendo la avenida Monegros, plaza Santa Clara, calle Cabestany, Cavia, calle Alcoraz y Juan XXIII hasta llegar a la plaza de Cervantes. Allí, se ha palpado la indignación de este sector que siente que no se le escucha ni se le tiene en cuenta y dice que lo que quieren son respuestas. Alegan que llevan un mes de protestas y no hay avances, no se les hace caso.

Están a la espera de que el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón cumpla su palabra y puedan estar en las mesas paralelas a las de los sindicatos para velar y vigilar por la situación. De momento, el tiempo pasa, no se sienten escuchados y aseguran que seguirán con las protestas porque es el único medio que tienen para hacerse escuchar. “Si no hacemos ruido no se nos escucha, llevamos más d eun mes y no hay nada de esperanza y lamentablemente tendremos que seguir en esta situación, porque es el único camino que tenemos, a día de hoy no hay otros mecanismos ni herramientas para presentar nuestro malestar”.