Larga vida a La Casa del Pintor. Es el deseo que este lunes, 11 de agosto, ha verbalizado la Asociación de Comerciantes de Huesca en el transcurso de la Fiesta del Comercio que ha celebrado esta mañana, en la que se ha premiado el tesón, la constancia, el relevo generacional y el sacrificio del negocio familiar de La Casa del Pintor.

Los danzantes han abierto en la Plaza López Allué la Fiesta del Comercio, que organiza la Asociación de Comerciantes de Huesca todos los años coincidiendo con las fiestas de San Lorenzo. Una plaza repleta de personas, que además de celebrar la fiesta del comercio asistían para ver la segunda actuación de los Danzantes.

El acto central de la celebración ha sido el homenaje a Cristóbal Nogués e hijos: Cristóbal y Nati Nogués, de 'La Casa del Pintor'. Nati y Cristóbal han tenido recuerdos y agradecimientos y han puesto en valor el negocio familiar que su padre fundó hace más de 50 años, llevado por su pasión por las Bellas Artes.

Ambos han señalado la alegría que sintieron cuando la asociación les llamó para comunicarles que habían sido elegidos para ser homenajeados en la tradicional fiesta del comercio y para ellos este premio tiene un valor incalculable, porque llega de sus compañeros.

Emocionado estaba y mucho el padre, el fundador, Cristóbal Nogués, que ha hecho un alegato al comercio local.

Sus hijos han continuado con le negocio y apara él eso es un gran orgullo, pero todavía más teniendo en cuenta que también sienten vocación. Aunque sus hijos consideran que no les llegan ni a la suela de los zapatos.

Por su parte, la presidenta de los Comerciantes, Susana Lacostena, ha puesto en valor el trabajo y al dedicación de esta familia en este negocio, referente en Huesca.

La fiesta del comercio, además de homenajear un comercio, se desarrolla con una degustación de productos típicos y entre los presentes se han repartido 4000 kilos de melón, 100 kilos de jamón y 400 barras de pan.