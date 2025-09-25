Huesca se suma a la Noche Europea de l@s Investigador@s: “La ciencia es divertida”

La vicerrectora del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, Marta Liesa, ha asegurado que “la ciencia es divertida”. Una afirmación que supone al mismo tiempo un reclamo para participar en cualquiera de las actividades que se han organizado en esta jornada y que busca acercar la ciencia a la población y demostrar que la ciencia es divertida y que “los investigadores sin humanos" y que "no están todo el día encerrados en los laboratorios”.

Con actividades lúdicas y participativas, como 'Los secretos de las plantas', 'Yo no como azúcar, ¿verdad?', o 'A la caza de las Fake News', 65 científicos de la Universidad de Zaragoza se encargarán este viernes, entre las 17,30 horas y las 20,00 horas, de trasladar los avances de la ciencia a los oscenses en la sexta edición de la Noche Europea de los Investigador@s. Lo harán a través de los 16 talleres que se desarrollarán en la Plaza de Navarra; los tres paseos programados por la ciudad y los monólogos científicos del grupo RISArchers, de investigadores monologuistas de Unizar, que acogerá Bendita Ruina a partir de las 20.30 horas.

El objetivo, tal como explica la vicerrectora de Política Científica, Pilar Pina, es transmitir de forma sencilla fenómenos y realidades que nos ayudan a entender la vida y que podemos desentrañar gracias a la ciencia para fomentar una verdadera cultura científica en la sociedad y proyectar la actividad investigadora.

Para conseguirlo, la plaza de Navarra de la capital oscense se convertirá en un laboratorio al aire libre, con actividades, juegos y demostraciones en los que colaboran las facultades y centros del campus, así como los institutos de investigación propios y mixtos de la Universidad de Zaragoza, gracias al proyecto europeo G9 SCIENCE4ALL seleccionado y financiado por la Unión Europea. A esta edición se suman otros centros, como el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y la Alianza Unita - Universitas Montium (UNIZAR).

“Sin duda se trata de una ocasión única para humanizar la ciencia y la investigación que se realiza desde nuestro campus universitario en la ciudad de Huesca, para ir al encuentro de la ciudadanía y compartir de otra manera el conocimiento adquirido durante años por nuestro personal científico”, destaca la vicerrectora del campus de Huesca, Marta Liesa.

Dientes para el Ratoncito Pérez

Además, en esta Noche Europea de los Investigador@s de la Universidad de Zaragoza, los niños y niñas de Huesca vuelven a convertirse en ayudantes del Ratoncito Pérez (con certificado incluido) si traen dientes de leche a cualquiera de las tres ciudades. El objetivo es participar, junto al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en Burgos, en un estudio paleoantropológico y forense.

La oferta de esta edición se completa con los 3 paseos científicos, para los que es necesario realizar una inscripción previa en el enlace: https://ucc.unizar.es/noche-investigadores-2025/programa-huesca. Los recorridos para ‘redescubrir la ciudad’ ofrecen, este año, “Una mirada ecológica al entorno del río Isuela en Huesca”, “Raras y divertidas calculadoras de nuestros abuelos” (dentro de la exposición permanente Arqueología electrónica. Historia de las calculadoras de la Escuela Politécnica Superior) y “La evolución urbanística de Huesca. Un proceso histórico y cultural”.

El lado cómico de la ciencia a través de los monólogos

Un año más, el broche a esta cita con la ciencia lo pondrán los Monólogos Científicos que acoge Bendita Ruina y que serán presentados por Luis Vicente Casaló. En ellos, a partir de las 20.30, se escuchará a Josefina Pérez Arantegui, química analítica y profesora del Instituto Universitario de investigación en Ciencias Ambientales, con “La nanopartícula y la eterna juventud". También participan en esta edición Luis Vicente Casaló Ariño, catedrático de Marketing y miembro del instituto universitario de investigación IEDIS-Unizar, que hablará de "El nombre perfecto"; Blanca Medrano, farmacéutica de Atención Primaria y miembro del IIS Aragón, Unidad Investigación Traslacional, que propondrá al público su monólogo "De safari por tu intestino". El programa lo completa “Tus gestos me suenan", de Andrea Ariño Psylex, psicolingüística y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (>IPH-Unizar), y “La importancia de llamarse…”, de Bauluz Blanca, profesora y geóloga, miembro del instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA-Unizar).