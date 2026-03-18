Huelva pone en marcha la construcción de su Hospital Materno-Infantil tras veinte años de espera

La provincia de Huelva ha vivido este martes un día histórico con la colocación de la primera piedra del futuro Hospital Materno-Infantil, un proyecto anunciado hace más de dos décadas que finalmente se pone en marcha. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido el acto simbólico que da comienzo a unas obras que contarán con una inversión cercana a los 85 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder, y un plazo de ejecución estimado de tres años, por lo que podría estar finalizado en la primavera de 2029.

Esto ya no tiene vuelta atrás, independientemente de lo que pase en el futuro Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía

Europa Press El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva. A 18 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). El nuevo edificio del Materno Infantil se integrará de manera natural a las instalaciones del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, para su construcción en un plazo previsto de 36 meses, el Gobierno andaluz ha liberado un presupuesto de 85 millones de euros. En su diseño el nuevo complejo hospitalario dispondrá de 125 camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios y contará con una dotación de un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia.María José López / Europa Press18/3/2026

El presidente ha destacado que el proyecto ya es una realidad imparable: "Esto ya no tiene vuelta atrás, independientemente de lo que pase en el futuro, esto es un proyecto que ya está licitado con base presupuestaria, que empieza la obra y que se culminará". Para este mismo año, ya se han consignado 16,5 millones de euros para la primera fase de la construcción, que generará unos 150 empleos directos.

Un diseño integrado y funcional

El nuevo edificio no será una estructura aislada, sino una extensión integrada en el actual Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Según ha explicado el arquitecto Enrique Vallecillos, el diseño aprovecha la estructura de circulaciones del hospital existente, conocida como el 'patio de los potos', para conectar el nuevo centro. Esta integración permitirá ampliar la superficie total del complejo en un 50 %, pasando de 76.000 a 112.000 metros cuadrados, y aumentar la capacidad de hospitalización de 700 a unas 840 camas.

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La intervención incorporará una arquitectura más contemporánea y adaptada a los criterios de eficiencia energética. El nuevo centro reforzará la atención a la mujer y la infancia con áreas especializadas como una unidad de salud mental infantojuvenil, un área de neonatos, un bloque quirúrgico y otro de obstetricia, urgencias pediátricas y ginecológicas, y un hospital de día. Se estima que atenderá anualmente más de 64.000 consultas y 38.000 urgencias.

Modernización de la sanidad onubense

El Hospital Materno-Infantil es la mayor infraestructura sanitaria construida en la provincia desde la inauguración del Juan Ramón Jiménez en 1993. Moreno ha enmarcado este proyecto en un plan más amplio de modernización de la red sanitaria andaluza, que en Huelva ha supuesto un incremento de 1.700 profesionales desde 2018 (+21%). Al final de la legislatura, la inversión total en la sanidad onubense alcanzará los 220 millones de euros, desbloqueando proyectos clave como los centros de salud de Isla Chica, Galaroza, Gibraleón y el Chare de Lepe.