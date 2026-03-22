Huesca celebra el Día del Seminario con una nueva ordenación diaconal

La Iglesia celebra este domingo, 22 de marzo, el Día del Seminario bajo el lema "Deja tus redes y sígueme". Este año, la jornada coincide en Huesca con la ordenación diaconal del seminarista Reynaldo Jesús Cárdenas Irías, el paso previo al sacerdocio. La ceremonia tendrá lugar a las 18:00 horas en la Catedral de Huesca y será presidida por el obispo de la Diócesis, Pedro Aguado Cuesta, mediante la imposición de manos y la oración consecratoria.

Tres seminaristas

Durante el curso 2025-2026, el Seminario de Huesca, bajo la dirección del rector José Alegre Lanuza y el formador Fernando Altemir Pardo, cuenta con tres seminaristas. Se trata de Marcos Eduardo Rivera Lazo, Reynaldo Jesús Cárdenas Irías y José María Arroyos Alíns, quienes continúan su camino vocacional en la diócesis.

Don Pedro Aguado, Obispo electo de Huesca y de Jaca

Cada uno de ellos se encuentra en una fase distinta de su formación. Marcos fue ordenado diácono el pasado 26 de octubre de 2025, mientras que Reynaldo recibirá este ministerio el próximo 22 de marzo. Por su parte, José María Arroyos continúa con su formación académica en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA), residiendo durante la semana en el Seminario Metropolitano de Zaragoza junto a otros seminaristas.

Un centro de actividad diocesana

Más allá de la formación de futuros sacerdotes, el Seminario de Huesca se mantiene como un núcleo de actividad para la diócesis. Sus instalaciones acogen regularmente el retiro mensual de los sacerdotes, así como reuniones y encuentros de delegaciones, arciprestazgos y consejos.

Además, se desarrollan cursos de preparación al matrimonio, diversas convivencias y encuentros de formación y oración para jóvenes de confirmación y otros grupos diocesanos, consolidando su papel como un espacio vital para la comunidad.