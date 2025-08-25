COPE
GRHUSA impulsa una gran campaña ciudadana para fomentar el reciclaje orgánico

La campaña tiene por lema 'Tu cubo marrón abona el futuro' 

La campaña de sensibilización empieza mañana
Teresa Viu, gerente de GRHUSA

Yolanda Sarsa

Huesca

1 min lectura

GRHUSA -Gestión de Residuos Huesca- pone en marcha una campaña de  sensibilización ciudadana para promover la correcta separación y reciclaje de los residuos orgánicos en el territorio.

Bajo el lema 'Tu cubo marrón abona el futuro', la iniciativa busca implicar a la  ciudadanía en un gesto sencillo con gran impacto: convertir los restos orgánicos en  compost que devuelve vida a la tierra y contribuye a un modelo más sostenible.

La campaña recorrerá numerosas localidades de la provincia, donde equipos de  informadores visitarán los domicilios para entregar el cubo marrón de reciclaje y explicar cómo utilizarlo correctamente. Además, GRHUSA realizará charlas informativas, contará con puntos de información y acciones de sensibilización adaptadas a cada municipio, con el objetivo de que separar los residuos orgánicos se convierta en un hábito cotidiano.

En palabras de GRHUSA: “Cada resto orgánico que separamos es una semilla para  un futuro más limpio. Apostamos por la economía circular y queremos que los  vecinos sean parte activa de este cambio”.

Para reforzar la visibilidad, la campaña contará con stand y personal en SabiÑam Fest, en el Trail Valle de Tena y en la recreación histórica Jaca, Reino y Leyenda. Estos eventos serán una oportunidad para informar, resolver dudas y sumar más hogares al reciclaje orgánico.

Todas las personas que se inscriban y reciban su cubo marrón participarán automáticamente en el sorteo de comidas y cenas en restaurantes con Estrella Michelin, así como de cestas de productos de proximidad, premiando así el compromiso ciudadano con la economía circular y el cuidado del entorno.

El objetivo es aumentar el número de hogares que separan sus residuos orgánicos y consolidar un sistema más sostenible, en el que los restos se transformen en recursos valiosos para la tierra y la agricultura local.

