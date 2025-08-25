GRHUSA impulsa una gran campaña ciudadana para fomentar el reciclaje orgánico

GRHUSA -Gestión de Residuos Huesca- pone en marcha una campaña de sensibilización ciudadana para promover la correcta separación y reciclaje de los residuos orgánicos en el territorio.

Bajo el lema 'Tu cubo marrón abona el futuro', la iniciativa busca implicar a la ciudadanía en un gesto sencillo con gran impacto: convertir los restos orgánicos en compost que devuelve vida a la tierra y contribuye a un modelo más sostenible.

La campaña recorrerá numerosas localidades de la provincia, donde equipos de informadores visitarán los domicilios para entregar el cubo marrón de reciclaje y explicar cómo utilizarlo correctamente. Además, GRHUSA realizará charlas informativas, contará con puntos de información y acciones de sensibilización adaptadas a cada municipio, con el objetivo de que separar los residuos orgánicos se convierta en un hábito cotidiano.

En palabras de GRHUSA: “Cada resto orgánico que separamos es una semilla para un futuro más limpio. Apostamos por la economía circular y queremos que los vecinos sean parte activa de este cambio”.

Para reforzar la visibilidad, la campaña contará con stand y personal en SabiÑam Fest, en el Trail Valle de Tena y en la recreación histórica Jaca, Reino y Leyenda. Estos eventos serán una oportunidad para informar, resolver dudas y sumar más hogares al reciclaje orgánico.

Todas las personas que se inscriban y reciban su cubo marrón participarán automáticamente en el sorteo de comidas y cenas en restaurantes con Estrella Michelin, así como de cestas de productos de proximidad, premiando así el compromiso ciudadano con la economía circular y el cuidado del entorno.

El objetivo es aumentar el número de hogares que separan sus residuos orgánicos y consolidar un sistema más sostenible, en el que los restos se transformen en recursos valiosos para la tierra y la agricultura local.