“Falta personal y está aumentando la criminalidad”: las reclamaciones de la Policía Nacional en Huesca

El Sindicato Mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía, JUPOL, ha puesto sobre la mesa que la Comisaría Provincial de Huesca tiene un catálogo de puestos de trabajo desfasado de hace más de 17 años y que debe ser actualizado y su plantilla ampliada. Una situación que se suma a los datos de criminalidad del Ministerio del Interior que “son claros”, ya que “los delitos que mayor alarma social crean están aumentando exponencialmente en la provincia y también en su capital”.

Concretamente en el último balance de criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2025, la delincuencia convencional aumenta un 5,3 % en la provincia y un 9,5 % en Huesca ciudad, respecto al mismo periodo del año pasado (2024) que fue especialmente malo. Con esta situación, "la capital provincial tiene carencias de personal muy graves, por lo que necesita más efectivos para garantizar un servicio óptimo y de calidad al ciudadano". Son las palabras del secretario provincial de JUPOL en Huesca, Ibón Domínguez, quien ha trasladado la preocupación por esta situación.

problemas en la comisaria actual de jaca

Otra de sus reivindicaciones para por la comisaría actual de Jaca, ya que “su ubicación y sus características arquitectónicas no reúnen las condiciones necesarias para un uso policial, no puede ofrecer un servicio digno al ciudadano ni garantiza a los policías que prestan servicio en ella unas condiciones mínimas de calidad y seguridad”.

Grande-Marlaska no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de la Policía" Ibón Domínguez Secretario provincial de JUPOL en Huesca

Por ello desde JUPOL aseguran que “seguimos luchando para conseguir unas nuevas dependencias y que la Comisaría de Jaca se traslade a un nuevo emplazamiento. De este modo se solucionaría la problemática actual que afecta a las plantillas de Jaca y Canfranc e incluso otras unidades que se desplazan habitualmente hasta Jaca o la frontera”. Respecto a este punto, han mostrado su agradecimiento por la reciente cesión por parte del Ayuntamiento de Jaca a la Dirección General de la Policía de un terreno situado en el llano de la Victoria.

Domínguez ha dicho que “ahora ya depende única y exclusivamente del Gobierno central, por ello urgimos al subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo Subías, que haga todas las gestiones posibles para que se liciten esas obras con la máxima brevedad”.

Además la Unidad de Policía Adscrita (UPA) del Gobierno de Aragón cada vez tiene más competencias, “por lo que necesitaría más personal y mejores medios”.

ausencia en los actos del dia de la policia

Este próximo jueves 2 de octubre son los Santos Ángeles Custodios, patrón y día de la Policía Nacional. En Huesca los actos institucionales se han celebrado este lunes. Tras felicitar a todos los policías de la provincia oscense, especialmente a los Policías que van a ser condecorados accediendo en la Real Orden al mérito policial, JUPOL ha anunciado que no asistirá a los actos institucionales en señal de protesta.

"Tras 7 años al frente del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska no ha tenido ningún interés en mejorar las condiciones laborales de los policías”, afirman. A ello, se añade que “la situación en la Dirección General de la Policía es tan dramática que no hay dinero en las cajas ni para pagar las facturas, algo que afecta a los servicios, a los policías y a los ciudadanos. Por no hablar de las condiciones laborales de los Policías, sin equiparación salarial respecto a policías autonómicas, sin una jubilación digna para Clases Pasivas, sin actualización de las dietas desde hace más de 20 años, etc...”.