Los devotos se acercan en peregrinación al Santo Cristo de los Milagros en Huesca

La catedral de Huesca acoge este viernes 12 de septiembre la celebración de la fiesta del santo Cristo de los Milagros, una de las solemnidades más arraigadas de la diócesis, que cada año recuerda su intercesión milagrosa en 1497: en plena epidemia de peste la imagen del crucificado sudó de forma milagrosa durante una procesión por las naves del templo y la ciudad quedó libre de la enfermedad.

Tras la llegada de los peregrinos procedentes de la ciudad y de localidades cercanas como Aniés, Argavieso, Banastás, Monflorite, Sangarrén, Salillas, Sena o Tabernas del Isuela, la eucaristía ha sido presidida por el vicario general de la diócesis de Huesca, el reverendo Nicolás López Congosto, que en su homilía ha invitado a los fieles a redescubrir en la cruz “el signo de identidad creyente” y el “símbolo más querido del pueblo cristiano”.

La misa pontifical tendrá lugar a las 19h y posteriormente , la imagen, que ha estado presidiendo el altar durante todo el dia, regresará a su camarín

Uno de los aspectos más llamativos de esta devoción es el cuidado con el que se custodia los mantos del Cristo. La priora de la cofradía, Guadalupe Martínez ha explicado en COPE Huesca que "existen actualmente más de 133 muchos de ellos donados por familias devotas". Precisamente, el manto que lleva en esta ocasión de color rojo ha sido donado este mismo mes por una familia

Dirigiéndose a sacerdotes, miembros de la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir, seminaristas, peregrinos y devotos presentes en la catedral, el vicario general ha recordado que, desde aquel hecho milagroso, generaciones de oscenses han depositado a los pies de la imagen sus oraciones y súplicas: “Huesca y los pueblos circundantes han descubierto el bien que hace postrarse a los pies de esta imagen que desde la cátedra de la cruz quiere enseñarnos y mostrarnos el inmenso amor que nos tiene”.

López ha subrayado que la cruz ha acompañado al cristianismo desde sus orígenes y que, lejos de ser un signo de derrota, se convirtió en fuente de salvación: “El instrumento de suplicio que mostró el Viernes Santo, el juicio de Dios sobre el mundo, se ha transformado en fuente de vida, de perdón, de signo de reconciliación y de paz”.

HOMILÍA

Durante su homilía, animó a los fieles a no dejarse distraer por “intereses terrenos, superficiales y efímeros”, y a volver la mirada hacia Cristo crucificado como “manantial de vida inmortal, escuela de justicia y de paz, patrimonio universal de perdón y de misericordia”. El reverendo Nicolás López Congosto recordó también la dimensión comunitaria y esperanzadora de la devoción al santo Cristo de los Milagros: “Sabemos que no nos dejas nunca, que no te alejas de nosotros, que conoces nuestros sufrimientos e inquietudes, que compartes nuestra preocupación por los enfermos y por nuestros mayores”.

La jornada festiva ha reunido a numerosos devotos en el templo madre de la diócesis, en una celebración en la que se combinaron la memoria histórica del milagro de 1497 y la expresión actual de fe y confianza en la protección del santo Cristo de los Milagros, profundamente arraigada en la vida religiosa y cultural de Huesca.